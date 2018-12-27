Валерия на Новогоднем огоньке спела с Егором Кридом

О выборе композиции для совместного исполнения с кумиром молодежи Валерия намекнула соответствующим ее названию хештегом. Знаменитость еще раньше объявила о сюрпризе для своих фанатов, заявив о подготовке неожиданного сотрудничества. Публика предполагала, что певица выберет для дуэта кого-то из «старой гвардии». Многих коллаборация Валерии и Егора Крида откровенно порадовала, а оценить их совместную работу поклонники смогут в новогоднюю ночь.Фанаты заявили, что с нетерпением ждут номера и отметили, как стильно смотрятся артисты на фотографии. Крид и Валерия, оба в черном одеянии, запечатлены на фоне новогодних декораций.