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Ксения Бородина в Instagram рассекретила свои чрезмерные траты на семью

Популярная ведущая «Дом-2» Ксения Бородина уже никого не удивляет роскошным образом жизни, так недавно она призналась, что потратила почти целое состояние на эксклюзивные номера для своего Mercedes-Benz G, а теперь малышка Тея просит купить серьги на свое 3-летие.

Общей дочери Ксении Бородиной и Курбана Омарова Теоне на днях исполнилось три года и «взрослая» девушка решила, что ей пора обзавестись своими серьгами.

Ксения Бородина в Instagram рассекретила свои чрезмерные траты на семью

Ведущая телестройки поделилась с фанатами воспоминанием о том, как прокалывали мочки ушей ее старшей дочери. Как оказалось, процедура была сделана неудачно, но за нее пришлось выложить 10 тысяч рублей.

Ксения Бородина в Instagram рассекретила свои чрезмерные траты на семью

Подписчики Ксении оказались в недоумении, зачем она за такую простую операцию заплатила «космическую» цену. Более того, пользователи назвали несколько адресов, где в Москве делают прокол ушей с профессиональным подходом и за цену в много раз меньше.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:59

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