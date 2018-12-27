Ксения Бородина в Instagram рассекретила свои чрезмерные траты на семью

Общей дочери Ксении Бородиной и Курбана Омарова Теоне на днях исполнилось три года и «взрослая» девушка решила, что ей пора обзавестись своими серьгами.Ведущая телестройки поделилась с фанатами воспоминанием о том, как прокалывали мочки ушей ее старшей дочери. Как оказалось, процедура была сделана неудачно, но за нее пришлось выложить 10 тысяч рублей.Подписчики Ксении оказались в недоумении, зачем она за такую простую операцию заплатила «космическую» цену. Более того, пользователи назвали несколько адресов, где в Москве делают прокол ушей с профессиональным подходом и за цену в много раз меньше.