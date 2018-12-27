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В Хабаровске грабитель взорвал гранату на торговой базе

В Хабаровске грабитель ранил троих человек, взорвав гранату на территории торговой базы. От полученных травм злоумышленник скончался.
В Хабаровске грабитель взорвал гранату на торговой базе

Как передаёт служба ЕДДС, в Хабаровске на Зелёной улице, где расположена торговая база, произошёл взрыв боевой гранаты. По предварительным данным диспетчеров, мужчина мог быть грабителем и применил оружие во время бегства с территории, где его обнаружили. Находясь возле очевидцев происшествия, злоумышленник подорвал гранату, получив смертельные травмы.

Также осколками ранило двух мужчин и женщину. Двое пострадавших поступили в хабаровскую больницу №2, а третий был отпущен домой после осмотра медиками на месте. Реанимация больным не понадобилась и их перевели в палату для дальнейшего лечения. На данный момент их состояние стабильное и не тяжёлое.

После инцидента на базу приехали два наряда ГИБДД и взрывотехники для оказания всех мер безопасности. К следственным действиям привлекли сотрудников УМВД по Хабаровскому краю. Личность и мотивы возможного грабителя выясняют.



 
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Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:53

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