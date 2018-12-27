В интернете выложили видео неизвестного смартфона Elephone





Специалистами Elephone не анонсировался скорый выход новых устройств на рынок. Между тем в интернете продемонстрировали видео, на котором показан неизвестный девайс компании. Модель наделили безрамочным дисплеем со специальным каплевидным вырезом для фронтальной камеры и довольно заметной нижней рамкой. Согласно предположениям, устройство получит операционную платформу Android, с представленной в недавнем времени модификацией Pie. Есть вероятность, что быстродействие новой версии обеспечит чипсет Helio A22.В смартфоне Elephone ОЗУ составит 4 Гб, ПЗУ - 32 Гб. Аппарат получит сдвоенную основную камеру с вертикальными модулями. В устройстве будет использоваться 3,5-миллиметровый разъем для наушников, а также дактилоскопический датчик, который расположен на боковой панели.