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В интернете выложили видео неизвестного смартфона Elephone

В Сети выложили видео неизвестного смартфона Elephone под управлением Android Pie. На экране безрамочного мобильного устройства появился каплевидный вырез.

В интернете выложили видео неизвестного смартфона Elephone


Специалистами Elephone не анонсировался скорый выход новых устройств на рынок. Между тем в интернете продемонстрировали видео, на котором показан неизвестный девайс компании. Модель наделили безрамочным дисплеем со специальным каплевидным вырезом для фронтальной камеры и довольно заметной нижней рамкой. Согласно предположениям, устройство получит операционную платформу Android, с представленной в недавнем времени модификацией Pie. Есть вероятность, что быстродействие новой версии обеспечит чипсет Helio A22.



В смартфоне Elephone ОЗУ составит 4 Гб, ПЗУ - 32 Гб. Аппарат получит сдвоенную основную камеру с вертикальными модулями. В устройстве будет использоваться 3,5-миллиметровый разъем для наушников, а также дактилоскопический датчик, который расположен на боковой панели.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:26

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