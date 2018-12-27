Ученые: Эти существа переживут глобальную катастрофу и конец света
Ученые рассказали о существах, способных пережить глобальную катастрофу. Названные организмы, обитая в смертельно опасных для человека условиях, благодаря высокому уровню адаптации смогут выжить даже при наступлении конца света.
Одними из самых живучих на Земле существ оказались археи Pyrolobus fumarii, Geogemma barossii и Methanopyrus kandleri. Эти не имеющие ядер одноклеточные организмы обитают на большой глубине возле гидротермальных источников, где величина температуры составляет свыше 100 градусов C⁰. Только в таких условиях археи могут размножаться. Кроме того, ученые размещали их на внешних элементах МКС, но виды выживали в открытом космосе, несмотря на воздействие радиации. Подобные организмы могут существовать и на Энцеладе.
На Шпицбергене обитает членистоногое Onychiurus arcticus, своим внешним видом напоминающее креветку. Оно, как Cryptopygus antarcticus, способно выживать в условиях крайне низких температур. Оба существа вырабатывают специальный белок, по-разному защищающий их от холода. Из категории высших животных ученые выделили верблюдов. Эти животные приспособились к жизни в наиболее жарких регионах благодаря своему горбу, в котором они накапливают все необходимое для производства энергии в периоды длительного голодания.
Одними из самых живучих на Земле существ оказались археи Pyrolobus fumarii, Geogemma barossii и Methanopyrus kandleri. Эти не имеющие ядер одноклеточные организмы обитают на большой глубине возле гидротермальных источников, где величина температуры составляет свыше 100 градусов C⁰. Только в таких условиях археи могут размножаться. Кроме того, ученые размещали их на внешних элементах МКС, но виды выживали в открытом космосе, несмотря на воздействие радиации. Подобные организмы могут существовать и на Энцеладе.
На Шпицбергене обитает членистоногое Onychiurus arcticus, своим внешним видом напоминающее креветку. Оно, как Cryptopygus antarcticus, способно выживать в условиях крайне низких температур. Оба существа вырабатывают специальный белок, по-разному защищающий их от холода. Из категории высших животных ученые выделили верблюдов. Эти животные приспособились к жизни в наиболее жарких регионах благодаря своему горбу, в котором они накапливают все необходимое для производства энергии в периоды длительного голодания.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:00