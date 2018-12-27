АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые популярные российские звезды шоу-бизнеса в Instagram
EUR 78.52 USD 68.89
Курс валют на 27.12.2018

Певец Тимур Timbigfamily начал ухаживать за Ольгой Бузовой

У Ольги Бузовой может совсем скоро появиться новый избранник.

В социальных сетях появилась информация о том, что за новоиспеченной артисткой начал ухаживать известный музыкант и бывший участник «Дома-2» Тимур Гарафутдинов, которому Ольга дала «зеленый свет».

Певец Тимур Timbigfamily начал ухаживать за Ольгой Бузовой

Все помнят, как еще несколько недель назад Бузова во всеуслышание заявляла, что устала от навязчивого героя реалити-шоу «Замуж за Бузову» - 33-летнего Дениса Лебедева, который буквально не дает ей прохода.

А недавно сыровару все-таки удалось взять себя в руки и «отпустить» Ольгу. Несостоявшийся жених ведущей «Дома-2» даже объявил о том, что обзавелся новыми отношениями, чем очень удивил поклонников звезды. Как оказалось, в это время Бузову начал окружать заботой и вниманием новый воздыхатель – Тимур Timbigfamily.

Певец Тимур Timbigfamily начал ухаживать за Ольгой Бузовой

И вот считанные часы назад в Сети появилось сообщение, что ухаживания экс-звезды «Дома-2» начали давать свои результаты, ведь Ольга задумалась над тем, чтобы ответить Тимуру взаимностью.

В Интернете поговаривают, что Бузова наконец-то смогла найти в себе силы, чтобы попробовать еще раз построить любовь и вполне возможно, что именно эти отношения могут привести к семье и детям, уверены фанаты.

Певец Тимур Timbigfamily начал ухаживать за Ольгой Бузовой

Многие поклонники Ольги вспомнили, как не так давно их любимица жаловалась на плохое самочувствие и вот спустя несколько часов на ее страничке появились новые Stories с цветами. Выяснилось, что эти цветы и мягкого медведя Бузовой подарил Тимур, который поспешил утешить избранницу.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Валерия Фрост опровергла слухи о
Facebook утрачивает доверие пользователей
Житель Тюмени спас заблудившегося в 35-градусный
Анастасия Волочкова рассказала о чувствах к
Росконтроль нашёл кишечную палочку и
Звезда «Дома-2» Никита Кузнецов подрабатывает
Гарик Сукачёв выпустил первую автобиографическую
Ксения Бородина в Instagram рассекретила свои
Екатерина Андреева рассказала о своем заработке
В Хабаровске грабитель взорвал гранату на
Huawei обошла Samsung по выручке, получаемой в
Певец Тимур Timbigfamily начал ухаживать за
Елизавета Боярская рассказала о первых днях жизни
Минстрой: Проект Минэнерго приведет к росту
Иван Ургант высмеял платье и сапоги Елены
Дмитрий Дмитренко заявил, что боится потерять
Эксперты приблизились к пониманию принципов
Поклонники не узнали постройневшую Елену
Жители США обнаружили похожего на ходячее дерево
Ксения Бородина в Instagram опубликовала снимок с
У звезды «Дома-2» Елизаветы Триандафилиди
Лолита заявила, что для нее Крым — это Украина
Власти Украины заявили о захвате почти всей
Обманутый вкладчик "Кэшбери" верит, что Николай
Отец звезды «Дома-2» Марго Овсянниковой
Пьяный житель Ноябрьска напал на сотрудника ДПС в
В Сети озвучили верные признаки скорого
Промсвязьбанк сообщил об открытии первого офиса
Избитая Маратом Башаровым супруга попала в
Екатерина Андреева уговорила Юлию Барановскую
Просмотреть все новости