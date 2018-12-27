Певец Тимур Timbigfamily начал ухаживать за Ольгой Бузовой





В социальных сетях появилась информация о том, что за новоиспеченной артисткой начал ухаживать известный музыкант и бывший участник «Дома-2» Тимур Гарафутдинов, которому Ольга дала «зеленый свет».Все помнят, как еще несколько недель назад Бузова во всеуслышание заявляла, что устала от навязчивого героя реалити-шоу «Замуж за Бузову» - 33-летнего Дениса Лебедева, который буквально не дает ей прохода.А недавно сыровару все-таки удалось взять себя в руки и «отпустить» Ольгу. Несостоявшийся жених ведущей «Дома-2» даже объявил о том, что обзавелся новыми отношениями, чем очень удивил поклонников звезды. Как оказалось, в это время Бузову начал окружать заботой и вниманием новый воздыхатель – Тимур Timbigfamily.И вот считанные часы назад в Сети появилось сообщение, что ухаживания экс-звезды «Дома-2» начали давать свои результаты, ведь Ольга задумалась над тем, чтобы ответить Тимуру взаимностью.В Интернете поговаривают, что Бузова наконец-то смогла найти в себе силы, чтобы попробовать еще раз построить любовь и вполне возможно, что именно эти отношения могут привести к семье и детям, уверены фанаты.Многие поклонники Ольги вспомнили, как не так давно их любимица жаловалась на плохое самочувствие и вот спустя несколько часов на ее страничке появились новые Stories с цветами. Выяснилось, что эти цветы и мягкого медведя Бузовой подарил Тимур, который поспешил утешить избранницу.