Почти 3 млн должников не смогут выехать из России перед Новым годом





Как сообщает служба ФССП, 3 миллиона россиян будут вынуждены встречать зимние праздники дома, поскольку их не выпустят за границу в связи с долгами. Такое количество неплательщиков отметили судебные приставы на 1 декабря нынешнего года. В 2017-м ситуация обстояла лучше: к Новому году набралось 1,7 млн должников.Последним рекомендуют заблаговременно погасить задолженности, чтобы избежать непредвиденных ситуаций на границе. Также на сайте fssprus.ru доступна вся информация и помощь для неплательщиков.Большинство жителей России не закрыли взятые кредиты, из-за чего оказались невыездными. Так, 29 процентов или 800 тысяч человек просрочили денежные займы, в связи с чем попали под правовые ограничения.19 процентов или 500 тысяч россиян не выплатили алименты детям. Почти 300 тысяч (10 процентов) - должники по ЖКХ. За весь 2018 год в числе должников находились всего 7 миллионов человек, которым закрыли выезд на 6 месяцев или до момента выплаты займа.