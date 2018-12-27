АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые популярные российские звезды шоу-бизнеса в Instagram
EUR 78.52 USD 68.89
Курс валют на 27.12.2018

Почти 3 млн должников не смогут выехать из России перед Новым годом

Практически 3 млн должников по кредитам, алиментам и ЖКХ не смогут выехать из России в преддверии Нового года. Большинство неплательщиков не погасило банковские займы.
Почти 3 млн должников не смогут выехать из России перед Новым годом

Как сообщает служба ФССП, 3 миллиона россиян будут вынуждены встречать зимние праздники дома, поскольку их не выпустят за границу в связи с долгами. Такое количество неплательщиков отметили судебные приставы на 1 декабря нынешнего года. В 2017-м ситуация обстояла лучше: к Новому году набралось 1,7 млн должников.

Последним рекомендуют заблаговременно погасить задолженности, чтобы избежать непредвиденных ситуаций на границе. Также на сайте fssprus.ru доступна вся информация и помощь для неплательщиков.

Большинство жителей России не закрыли взятые кредиты, из-за чего оказались невыездными. Так, 29 процентов или 800 тысяч человек просрочили денежные займы, в связи с чем попали под правовые ограничения.

19 процентов или 500 тысяч россиян не выплатили алименты детям. Почти 300 тысяч (10 процентов) - должники по ЖКХ. За весь 2018 год в числе должников находились всего 7 миллионов человек, которым закрыли выезд на 6 месяцев или до момента выплаты займа.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пелагея призналась, что у дочери начинается
Валерия на Новогоднем огоньке спела с Егором
Ученые: Эти существа переживут глобальную
Почти 3 млн должников не смогут выехать из России
Любовь Успенская в Instagram трогательно
В январе состоится премьера последнего фильма
Samsung собирается выпустить производительный
Маша Малиновская вернулась на "Муз-ТВ"
Отрицательный резус-фактор крови может указывать
Отец Риты Дакоты решил лечиться от алкоголизма
На Луне исследователи заметили странную черную
Алексей Безус назвал Ирину Пинчук «страстью
В Перми нашли мертвой пропавшую мать двоих детей
Елена Проклова рассказала о любимых новогодних
Стоп-кадр эфира «Дом-2» показал, как постарела
В Великобритании полтергейст проливал пиво в пабе
Звезда «Дома-2» Валерия Фрост опровергла слухи о
Facebook утрачивает доверие пользователей
Житель Тюмени спас заблудившегося в 35-градусный
Анастасия Волочкова рассказала о чувствах к
Росконтроль нашёл кишечную палочку и
Звезда «Дома-2» Никита Кузнецов подрабатывает
Гарик Сукачёв выпустил первую автобиографическую
Ксения Бородина в Instagram рассекретила свои
Екатерина Андреева рассказала о своем заработке
В Хабаровске грабитель взорвал гранату на
Huawei обошла Samsung по выручке, получаемой в
Певец Тимур Timbigfamily начал ухаживать за
Елизавета Боярская рассказала о первых днях жизни
Минстрой: Проект Минэнерго приведет к росту
Просмотреть все новости