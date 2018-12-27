Samsung собирается выпустить производительный смартфон Galaxy A10 Pro





Производители в данной «дырке» установят мощную селфи-камеру на базе 48-мегапиксельного сенсора. Также есть данные о сдвоенной тыльной камере, основой которой станут датчики на 24 и 8 миллионов пикселей. Оптические модули размещаются горизонтально в центре задней панели. Новинка осуществляет работу под управлением процессора Qualcomm Snapdragon 845. Он состоит из восьми вычислительных ядер версии Kryo 385. Тактовая частота достигает 2,8 ГГц. Также устройство оснащается графическим ускорителем Adreno 630.Гаджет должны предложить с ОЗУ на 6 Гб и ПЗУ на 8 Гб. При этом ПЗУ модели Galaxy A10 Pro достигает 64 Гб, а также 256 Гб.