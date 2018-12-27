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В январе состоится премьера последнего фильма Михаила Задорнова

На телеканале НТВ 1 января 2019 года состоится премьерный показ последнего фильма, над которым работал сатирик Михаил Задорнов. Лента получила название «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка».
В январе состоится премьера последнего фильма Михаила Задорнова

Михаил Задорнов за свою жизнь успел поработать над несколькими фильмами. Он выступал в них, как актер, сценарист и режиссер. Работа над данной кинолентой началась в 2016 году. После смерти артиста съемки приостановили почти на год. Задорнов для фильма «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка» стал продюсером, художественным руководителем и автором сценария. Кинолента снята в комедийном жанре. Действия сюжета происходят в выдуманной маленькой стране, которая расположена среди песков. Для того, чтобы занять трон, будущий царь должен выполнить приказ отца и взять себе в жены русскую красавицу. Однако, как раз в это время, президент другой страны решает устроить переворот в маленьком государстве.

Примечательно, что начало работы над картиной началось со съемки финальной сцены, где Михаил Задорнов рассказывает о судьбе героев после событий показанных в фильме. Будучи сильно больным сатирик перестал сниматься, но до последних своих дней он продолжал проводить консультации режиссерам. Задорнов, также успел записать все свои закадровые фразы. Заметим, что актерский состав в киноленту Михаил подбирал самостоятельно. После смерти артиста создатели проекта оставили тех же актеров, а также предложили роль дочери Задорнова Елене. Таким образом наследница сатирика дебютировала в кинематографе.



 
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Культура
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:31

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