На Луне исследователи заметили странную черную полосу





На кадрах, снятых у горы Базардюзю в Азербайджане, можно заметить, как темная линия движется по поверхности небесного тела сверху вниз. Местные жители неоднократно замечали на Луне эту странную аномалию.По предположениям интерне-пользователей, черная полоса может оказаться тенью от электрического провода, располагающегося на фоне поднимающегося спутника Земли. Однако конспирологи отказываются поддерживать данную гипотезу. По их мнению, это явление связано с другими загадками Луны, например, с якобы обнаруженными там базами инопланетян или таинственными пирамидами.