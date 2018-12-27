АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые популярные российские звезды шоу-бизнеса в Instagram
EUR 78.52 USD 68.89
Курс валют на 27.12.2018

На Луне исследователи заметили странную черную полосу

Исследователи запечатлели на видео загадочную аномалию на Луне. Спутник Земли окутала таинственная черная полоса, образовавшаяся либо непосредственно на нем, либо вблизи.
На Луне исследователи заметили странную черную полосу

На кадрах, снятых у горы Базардюзю в Азербайджане, можно заметить, как темная линия движется по поверхности небесного тела сверху вниз. Местные жители неоднократно замечали на Луне эту странную аномалию.

По предположениям интерне-пользователей, черная полоса может оказаться тенью от электрического провода, располагающегося на фоне поднимающегося спутника Земли. Однако конспирологи отказываются поддерживать данную гипотезу. По их мнению, это явление связано с другими загадками Луны, например, с якобы обнаруженными там базами инопланетян или таинственными пирамидами.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пелагея призналась, что у дочери начинается
Валерия на Новогоднем огоньке спела с Егором
Ученые: Эти существа переживут глобальную
Почти 3 млн должников не смогут выехать из России
Любовь Успенская в Instagram трогательно
В январе состоится премьера последнего фильма
Samsung собирается выпустить производительный
Маша Малиновская вернулась на "Муз-ТВ"
Отрицательный резус-фактор крови может указывать
Отец Риты Дакоты решил лечиться от алкоголизма
На Луне исследователи заметили странную черную
Алексей Безус назвал Ирину Пинчук «страстью
В Перми нашли мертвой пропавшую мать двоих детей
Елена Проклова рассказала о любимых новогодних
Стоп-кадр эфира «Дом-2» показал, как постарела
В Великобритании полтергейст проливал пиво в пабе
Звезда «Дома-2» Валерия Фрост опровергла слухи о
Facebook утрачивает доверие пользователей
Житель Тюмени спас заблудившегося в 35-градусный
Анастасия Волочкова рассказала о чувствах к
Росконтроль нашёл кишечную палочку и
Звезда «Дома-2» Никита Кузнецов подрабатывает
Гарик Сукачёв выпустил первую автобиографическую
Ксения Бородина в Instagram рассекретила свои
Екатерина Андреева рассказала о своем заработке
В Хабаровске грабитель взорвал гранату на
Huawei обошла Samsung по выручке, получаемой в
Певец Тимур Timbigfamily начал ухаживать за
Елизавета Боярская рассказала о первых днях жизни
Минстрой: Проект Минэнерго приведет к росту
Просмотреть все новости