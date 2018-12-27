На Луне исследователи заметили странную черную полосу
Исследователи запечатлели на видео загадочную аномалию на Луне. Спутник Земли окутала таинственная черная полоса, образовавшаяся либо непосредственно на нем, либо вблизи.
На кадрах, снятых у горы Базардюзю в Азербайджане, можно заметить, как темная линия движется по поверхности небесного тела сверху вниз. Местные жители неоднократно замечали на Луне эту странную аномалию.
По предположениям интерне-пользователей, черная полоса может оказаться тенью от электрического провода, располагающегося на фоне поднимающегося спутника Земли. Однако конспирологи отказываются поддерживать данную гипотезу. По их мнению, это явление связано с другими загадками Луны, например, с якобы обнаруженными там базами инопланетян или таинственными пирамидами.
На кадрах, снятых у горы Базардюзю в Азербайджане, можно заметить, как темная линия движется по поверхности небесного тела сверху вниз. Местные жители неоднократно замечали на Луне эту странную аномалию.
По предположениям интерне-пользователей, черная полоса может оказаться тенью от электрического провода, располагающегося на фоне поднимающегося спутника Земли. Однако конспирологи отказываются поддерживать данную гипотезу. По их мнению, это явление связано с другими загадками Луны, например, с якобы обнаруженными там базами инопланетян или таинственными пирамидами.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:53