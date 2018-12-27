АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые популярные российские звезды шоу-бизнеса в Instagram
EUR 78.52 USD 68.89
Курс валют на 27.12.2018

Отрицательный резус-фактор крови может указывать на божественное происхождение человека

Исследователи считают, что люди, обладающие отрицательным резус-фактором крови, на самом деле являются посланниками древних богов. Лишь 15% населения Земли имеют отрицательный резус-фактор, который после открытия его в 1940-м году породил огромное количество домыслов.
Отрицательный резус-фактор крови может указывать на божественное происхождение человека

Так, теологи называют таких людей истинными посланниками богов или инопланетян, смешавшихся с человеческой расой на заре ее развития. Отрицательный Rh отсутствует у приматов, поэтому не до конца понятно, откуда он мог взяться у современных людей. Единственное предположение, что таковым резусом обладали вымершие предки человека.

Кроме того, на связь с богами некоторых народов, например, евреев, самаритян и испанских басков, могут указывать тайные моменты их происхождения. Сами евреи называют себя «богоизбранным народом». Уфологи также акцентировали внимание на том, что у большей части экстрасенсов, медиумов и лиц, имеющих высокий коэффициент интеллекта, обнаруживается отрицательный Rh.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пелагея призналась, что у дочери начинается
Валерия на Новогоднем огоньке спела с Егором
Ученые: Эти существа переживут глобальную
Почти 3 млн должников не смогут выехать из России
Любовь Успенская в Instagram трогательно
В январе состоится премьера последнего фильма
Samsung собирается выпустить производительный
Маша Малиновская вернулась на "Муз-ТВ"
Отрицательный резус-фактор крови может указывать
Отец Риты Дакоты решил лечиться от алкоголизма
На Луне исследователи заметили странную черную
Алексей Безус назвал Ирину Пинчук «страстью
В Перми нашли мертвой пропавшую мать двоих детей
Елена Проклова рассказала о любимых новогодних
Стоп-кадр эфира «Дом-2» показал, как постарела
В Великобритании полтергейст проливал пиво в пабе
Звезда «Дома-2» Валерия Фрост опровергла слухи о
Facebook утрачивает доверие пользователей
Житель Тюмени спас заблудившегося в 35-градусный
Анастасия Волочкова рассказала о чувствах к
Росконтроль нашёл кишечную палочку и
Звезда «Дома-2» Никита Кузнецов подрабатывает
Гарик Сукачёв выпустил первую автобиографическую
Ксения Бородина в Instagram рассекретила свои
Екатерина Андреева рассказала о своем заработке
В Хабаровске грабитель взорвал гранату на
Huawei обошла Samsung по выручке, получаемой в
Певец Тимур Timbigfamily начал ухаживать за
Елизавета Боярская рассказала о первых днях жизни
Минстрой: Проект Минэнерго приведет к росту
Просмотреть все новости