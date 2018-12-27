Отрицательный резус-фактор крови может указывать на божественное происхождение человека





Так, теологи называют таких людей истинными посланниками богов или инопланетян, смешавшихся с человеческой расой на заре ее развития. Отрицательный Rh отсутствует у приматов, поэтому не до конца понятно, откуда он мог взяться у современных людей. Единственное предположение, что таковым резусом обладали вымершие предки человека.Кроме того, на связь с богами некоторых народов, например, евреев, самаритян и испанских басков, могут указывать тайные моменты их происхождения. Сами евреи называют себя «богоизбранным народом». Уфологи также акцентировали внимание на том, что у большей части экстрасенсов, медиумов и лиц, имеющих высокий коэффициент интеллекта, обнаруживается отрицательный Rh.