Facebook утрачивает доверие пользователей





Представители исследовательской компании Toluna опубликовали специальное исследование уровня доверия потенциальных пользователей к отдельным функционирующим компаниям в 2018 году. Аутсайдерами стали соцсети Facebook ,Twitter, Amazon. Между тем эксперты удивляются, что в данный список попала крупнейшая на планете сеть Facebook. Раньше она фигурировала одновременно в ряде крупных скандалов на территории различных государств, которые связаны с передачей пользовательской персональной информации.Эксперты отмечают, что много пользователей ресурса Facebook опасаются «русских троллей», так как руководство компании ничего не делает в отношении подобных аккаунтов.