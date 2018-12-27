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Facebook утрачивает доверие пользователей

Facebook всё больше утрачивает доверие среди многочисленных пользователей. Многие опасаются, что их личные данные могут попасть в чужие руки.

Facebook утрачивает доверие пользователей


Представители исследовательской компании Toluna опубликовали специальное исследование уровня доверия потенциальных пользователей к отдельным функционирующим компаниям в 2018 году. Аутсайдерами стали соцсети Facebook ,Twitter, Amazon. Между тем эксперты удивляются, что в данный список попала крупнейшая на планете сеть Facebook. Раньше она фигурировала одновременно в ряде крупных скандалов на территории различных государств, которые связаны с передачей пользовательской персональной информации.

Эксперты отмечают, что много пользователей ресурса Facebook опасаются «русских троллей», так как руководство компании ничего не делает в отношении подобных аккаунтов.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:26

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