Маша Малиновская вернулась на "Муз-ТВ"

Некоторое время назад Маша Малиновская оставила свою успешную карьеру телеведущей и решила попробовать себя в политике. Она стала членом партии ЛДПР, но вскоре ее исключили. Несколько дней назад бывший политический деятель сделала новый пост на своей странице в Instagram. Телеведущая показала небольшой фрагмент будущего эфира на "Муз-ТВ". В комментарии к публикации Маша Малиновская коротко написала: "Я дома".Подписчики телеведущей отреагировали моментально. Они начали писать: "Поздравляю Машуля, это твоё место", "Маша ты нереально сильная, мудрая и красивейшая женщина!", "Маша, ты сдержала своё слово, когда в том году у Малахова пообещала вернуться", "Маша, поздравляю с возвращением на "Муз-ТВ" Ты, как всегда, великолепна! Поздравляю". Видео уже успели просмотреть многие пользователи Сети.