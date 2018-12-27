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Маша Малиновская вернулась на "Муз-ТВ"

Маша Малиновская решила поделиться с подписчиками в Instagram радостной новостью. Телеведущая написала, что вернулась на "Муз-ТВ" в качестве телеведущей.

Маша Малиновская вернулась на "Муз-ТВ"

Некоторое время назад Маша Малиновская оставила свою успешную карьеру телеведущей и решила попробовать себя в политике. Она стала членом партии ЛДПР, но вскоре ее исключили. Несколько дней назад бывший политический деятель сделала новый пост на своей странице в Instagram. Телеведущая показала небольшой фрагмент будущего эфира на "Муз-ТВ". В комментарии к публикации Маша Малиновская коротко написала: "Я дома".

Маша Малиновская вернулась на "Муз-ТВ"

Подписчики телеведущей отреагировали моментально. Они начали писать: "Поздравляю Машуля, это твоё место", "Маша ты нереально сильная, мудрая и красивейшая женщина!", "Маша, ты сдержала своё слово, когда в том году у Малахова пообещала вернуться", "Маша, поздравляю с возвращением на "Муз-ТВ" Ты, как всегда, великолепна! Поздравляю". Видео уже успели просмотреть многие пользователи Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:11

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