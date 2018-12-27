Росконтроль нашёл кишечную палочку и подсластители в магазинных тортах "Наполеон"





Росконтроль провёл лабораторный анализ кондитерских изделий, продаваемых в магазинах России. Большую популярность торт "Наполеон" обрёл с 1912 года, когда отмечали 100-летнюю годовщину изгнания полководца, и покупается на различные праздники по сей день. Как выяснилось, отечественные производители MIREL и "Фили бейкер" заменили сахар в своих изделиях опасным сахарином.Синтетический подсластитель требуется в очень небольших количествах и не имеет пищевой ценности. В классическом "Наполеоне" должно быть 10 коржей и крем из масла, сливок, молока и сгущёнки. У большинства производителей было всего 2-5 слоёв, кроме "У Палыча" с 12 коржами.В четырёх проверенных марках, включая "Венский цех" и "Добрынинский комбинат", нашли кишечную палочку. При изготовлении производители нарушали санитарные требования, рискуя вызвать у потребителя отравление.Также в кремах было слишком много дрожжей, а состав не соответствовал указанному. Росконтроль занёс в чёрный список большинство магазинных "Наполеонов", одобрив лишь торт компании "У Палыча".