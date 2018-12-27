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В Великобритании полтергейст проливал пиво в пабе

В Великобритании группа друзей, отдыхающих в пабе, столкнулась с полтергейстом. Согласно свидетельствам очевидцев, на их столе загадочным образом стали переворачиваться бокалы с пивом. Таинственное явление запечатлели камеры наблюдения.
В Великобритании полтергейст проливал пиво в пабе

Ролик подтверждает слова британцев. На кадрах видно, как бокалы, наполненные пенным напитком, самопроизвольно опрокидываются и падают на пол. Владельцы паба предполагают, что в нем «поселилась» некая сверхъестественная сила, и теперь им придется думать, как выдворить из заведения этого «полтергейста», чтобы он не пугал посетителей.

Интернет-пользователи, просмотревшие видео, посоветовали хозяевам кафе не спешить изгонять загадочную сущность. В качестве аргумента они отметили, в Великобритании существует множество пабов, а с полтергейстом – единицы. Владельцам стоит задуматься о хорошей рекламе, и эта особенность может привлечь в их уникальное питейное заведение больше клиентов, ведь люди «падки» на все таинственное и непонятное.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:37

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