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Ксения Бородина в Instagram опубликовала снимок с места серьезного ДТП

Ведущая телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина является очень активным пользователем социальной сети Instagram.

Девушка там занимается рекламой, а также радует многочисленных подписчиков семейными снимками с детьми и мужем. Однако накануне Ксюша выложила снимок довольно серьезного ДТП.

Ксения Бородина в Instagram опубликовала снимок с места серьезного ДТП

На фото белый автомобиль такси выскочил на отбойник. По всей вероятности, лихач не справился с управлением и его вынесло с проезжей части. Бородина отмечает, что в последнее время появилось большое число жалоб на водителей такси.
Ксения Бородина в Instagram опубликовала снимок с места серьезного ДТП

Ксения подчеркивает, что, разумеется, не все водители неадекватные, существует много порядочных людей, но она призывает фирмам-перевозчикам внимательнее следить за своими работниками.

Надо помнить, что автомобиль является средством повышенной опасности. Ведь сегодня развелось очень много высокоскоростных машин, а управлять ими не все могут, а особенно новички.



 
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Происшествия / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:56

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