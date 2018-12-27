Ксения Бородина в Instagram опубликовала снимок с места серьезного ДТП

Девушка там занимается рекламой, а также радует многочисленных подписчиков семейными снимками с детьми и мужем. Однако накануне Ксюша выложила снимок довольно серьезного ДТП.На фото белый автомобиль такси выскочил на отбойник. По всей вероятности, лихач не справился с управлением и его вынесло с проезжей части. Бородина отмечает, что в последнее время появилось большое число жалоб на водителей такси.Ксения подчеркивает, что, разумеется, не все водители неадекватные, существует много порядочных людей, но она призывает фирмам-перевозчикам внимательнее следить за своими работниками.Надо помнить, что автомобиль является средством повышенной опасности. Ведь сегодня развелось очень много высокоскоростных машин, а управлять ими не все могут, а особенно новички.