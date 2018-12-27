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У звезды «Дома-2» Елизаветы Триандафилиди разошлись швы после увеличения груди

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Елизавета Триандафилиди снова легла на стол пластического хирурга.

На днях молодая мамочка сообщила своим преданным поклонникам, что ей опять пришлось обращаться к врачу, который делал ей операцию по увеличению груди.

У звезды «Дома-2» Елизаветы Триандафилиди разошлись швы после увеличения груди

Не секрет, что в начале декабря Триандафилиди выиграла конкурс, главным призом в котором была операция на груди. По словам звезды «Дома-2», она давно думала о том, чтобы сделать себе пластику, так как после болезни ее грудь стала разного размера.

В результате, на корректировке груди Елизаветы попросила пластического хирурга сделать ей полноценный 4 размер, о котором она так давно мечтала. Впрочем, вскоре после операции Триандафилиди снова пришлось встречаться с врачом, а все из-за того, что у нее разошлись швы.

По словам самой Лизы, у нее очень тяжелая грудь, которая держалась на одном шве. Когда же шов начал расходиться, она тут же побежала в клинику к хирургу, который делал ей пластику. Выяснилось, что бывшая участница «Дома-2» винит во всем себя.

У звезды «Дома-2» Елизаветы Триандафилиди разошлись швы после увеличения груди

Оказалось, что Триандафилиди не придерживалась рекомендаций, которые давал ей врач, и после семи дней операции снимала корсет, который ей нужно было носить на протяжении месяца. Елизавета отметила, что снимала его всего на несколько минут, чтобы примерить новый бюстгальтер, однако теперь понимает, что этого не следовало делать.

К слову, сейчас Лизе нужен покой, о чем она сообщила своим подписчикам на днях.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:53

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