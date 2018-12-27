Елена Проклова рассказала о любимых новогодних блюдах





Для 65-летней Прокловой Новый год - это своеобразный ритуал, когда можно встретиться с родственниками, друзьями, провести время в теплой семейной атмосфере. Знаменитость, в отличие от многих своих коллег, стремящихся улететь на новогодние каникулы в экзотические страны, любит находиться дома, наряжать елку, возиться на кухне, чтобы приготовить традиционные блюда. В семье Прокловой обязательными на столе являются красная и черная икра, рыбный салат, «Оливье», запеченное мясо.Телезвезда, поздравляя поклонников с Новым годом, пожелала встретить на своем жизненном пути любовь и преданность, подобную истории, описанной в волшебной сказке «Снежная Королева». Знаменитость посоветовала всем людям никогда не терять веру в чудеса и всегда надеяться на лучшее.