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Елена Проклова рассказала о любимых новогодних блюдах

Елена Проклова, сыгравшая роль Герды в «Снежной королеве», рассказала о планах на Новый год. Актриса любит встречать праздник в кругу близких людей за столом с традиционными блюдами – салатом «Оливье» и икрой.
Елена Проклова рассказала о любимых новогодних блюдах

Для 65-летней Прокловой Новый год - это своеобразный ритуал, когда можно встретиться с родственниками, друзьями, провести время в теплой семейной атмосфере. Знаменитость, в отличие от многих своих коллег, стремящихся улететь на новогодние каникулы в экзотические страны, любит находиться дома, наряжать елку, возиться на кухне, чтобы приготовить традиционные блюда. В семье Прокловой обязательными на столе являются красная и черная икра, рыбный салат, «Оливье», запеченное мясо.
Елена Проклова рассказала о любимых новогодних блюдах

Телезвезда, поздравляя поклонников с Новым годом, пожелала встретить на своем жизненном пути любовь и преданность, подобную истории, описанной в волшебной сказке «Снежная Королева». Знаменитость посоветовала всем людям никогда не терять веру в чудеса и всегда надеяться на лучшее.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:42

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