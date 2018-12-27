Анастасия Волочкова рассказала о чувствах к таинственному возлюбленному





Анастасия Волочкова, является активным пользователем социальных сетей. Балерина имеет огромное количество преданных поклонников. Также у знаменитости немало недоброжелателей, которые критикую практически каждую ее публикацию. Поэтому Анастасия Волочкова тщательно скрывает свою личную жизнь и не показывает лицо нового возлюбленного. Несколько часов назад балерина опубликовала новый пост, в котором она обнимает мужчину, но его лица на снимке не видно. В комментарии к посту знаменитость рассказала о чувствах к возлюбленному.Подписчики Анастасии Волочковой отреагировали мгновенно. Они начали гадать, кто же мог стать новым избранником знаменитости. Некоторые решили, что балерина не показывает его лицо, потому что оно им знакомо. Другие пришли к выводу, что это специально нанятый человек и нет никакого возлюбленного. Всего за несколько часов пост балерины набрал более 15 тысяч лайков.