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Анастасия Волочкова рассказала о чувствах к таинственному возлюбленному

Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. В нем балерина рассказала о своих чувствах к таинственному возлюбленному.

Анастасия Волочкова рассказала о чувствах к таинственному возлюбленному

Анастасия Волочкова, является активным пользователем социальных сетей. Балерина имеет огромное количество преданных поклонников. Также у знаменитости немало недоброжелателей, которые критикую практически каждую ее публикацию. Поэтому Анастасия Волочкова тщательно скрывает свою личную жизнь и не показывает лицо нового возлюбленного. Несколько часов назад балерина опубликовала новый пост, в котором она обнимает мужчину, но его лица на снимке не видно. В комментарии к посту знаменитость рассказала о чувствах к возлюбленному.

Анастасия Волочкова рассказала о чувствах к таинственному возлюбленному

Подписчики Анастасии Волочковой отреагировали мгновенно. Они начали гадать, кто же мог стать новым избранником знаменитости. Некоторые решили, что балерина не показывает его лицо, потому что оно им знакомо. Другие пришли к выводу, что это специально нанятый человек и нет никакого возлюбленного. Всего за несколько часов пост балерины набрал более 15 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:14

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