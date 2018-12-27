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Елизавета Боярская рассказала о первых днях жизни младшего сына

Актриса Елизавета Боярская рассказала журналистам о первых днях жизни младшего сына. Интервью со звездой опубликовало издание StarHit.

Елизавета Боярская рассказала о первых днях жизни младшего сына

Артистка театра и кино Елизавета Боярская в начале декабря второй раз стала мамой. У звезды 5 числа родился сын Григорий. О первых неделях жизни своего новорожденного наследника знаменитость решила рассказать общественности. Елизавета считает, что самыми важными в жизни ребенка являются его первые месяцы. В этот период отлучаться на долгое время из дома нельзя так, как это может понести за собой неприятные последствия для здоровья малыша. Актриса рассказала, что постоянно находится с сыном дома. Звезда подчеркнула: наследник наполнил дом теплом, уютом и счастьем, а также заметила, что с появлением Григория их семья стала еще более полноценной.
Елизавета Боярская рассказала о первых днях жизни младшего сына

Елизавета Боярская состоит в браке с актером Максимом Матвеевым с 2010 года. Григорий - второй ребенок звездных родителей. Старший сын Андрей родился в 2012 году.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:43

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