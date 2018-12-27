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Отец звезды «Дома-2» Марго Овсянниковой раскритиковал «хозяйственную» Александру Черно

Родитель бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Маргариты Овсянниковой в очередной раз решил напомнить телезрителям о своем существовании.

По словам Александра Анатольевича Овсянникова, Александра Черно «никчемная хозяйка», которая кормит своих гостей «гадостью».

Отец звезды «Дома-2» Марго Овсянниковой раскритиковал «хозяйственную» Александру Черно

Многие телезрители «Дома-2» помнят, как на проекте несколько раз появлялся отец Марго, который даже планировал стать полноправным участником реалити. И несмотря на то, что Александр Анатольевич так и остался только родителем одной из участниц, он то и дело напоминал поклонникам проекта о том, что может с легкостью вывести на чистую воду каждого.

Особой «любовью» у Овсянникова-старшего пользовалась эпатажная парочка – Александра Черно и Иосиф Оганесян, о которых мужчина время от времени высказывается даже сейчас. На днях отец Марго рассказал поклонникам реалити-шоу о своем не совсем «удачном» опыте похода в гости к Саше и Иосифу.

Отец звезды «Дома-2» Марго Овсянниковой раскритиковал «хозяйственную» Александру Черно

По словам Александра Анатольевича, он был шокирован не только "чистоплотностью" влюбленных, но и тем, чем кормит Черно Оганесяна и соответственно угощала его. Оказывается, что Александра накормила отца Овсянниковой, по ее словам» «борщом».

Впрочем, мужчина отметил, что эту «гадость» было сложно назвать «борщом», ведь в ней не оказалось ни кусочка мяса, ни каких-то овощей.

«Недоваренная капуста и несколько кусочков картошки..вот чем меня угощала «недохозяйка» Черно! Больше я к ним не заходил!» - подчеркнул Александр Анатольевич.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:25

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