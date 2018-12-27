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Пьяный житель Ноябрьска напал на сотрудника ДПС в служебной машине

Пьяный 29-летний житель Ноябрьска (ЯНАО) 3 ноября 2018 года напал на сотрудника ДПС в служебной машине. Водитель нанес инспектору ДПС закрытую черепно-мозговую травму, сообщили медики.

Пьяный житель Ноябрьска напал на сотрудника ДПС в служебной машине

Патруль остановил автомобиль, так как водитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не мог управлять транспортным средством и нарушил правила дорожного движения. Сотрудник правопорядка проводил нетрезвого нарушителя к патрульной машине для составления протокола.

Однако 29-летнему гражданину такие действия не понравились и он, оказавшись на заднем сидении авто, сильно ударил локтем в голову другого инспектора ДПС, находившегося рядом. В результате полицейский получил не только болезненные ощущения, но и закрытую черепно-мозговую травму. Агрессивный водитель пытался скрыться, но его удалось задержать и отправить в ноябрский ОМВД.

Как оказалось, напавший на стража порядка, гражданин имеет не одну судимость. По отношению к рецидивисту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Свою вину задержанный полностью признает.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:20

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