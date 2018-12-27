Пьяный житель Ноябрьска напал на сотрудника ДПС в служебной машине





Патруль остановил автомобиль, так как водитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не мог управлять транспортным средством и нарушил правила дорожного движения. Сотрудник правопорядка проводил нетрезвого нарушителя к патрульной машине для составления протокола.Однако 29-летнему гражданину такие действия не понравились и он, оказавшись на заднем сидении авто, сильно ударил локтем в голову другого инспектора ДПС, находившегося рядом. В результате полицейский получил не только болезненные ощущения, но и закрытую черепно-мозговую травму. Агрессивный водитель пытался скрыться, но его удалось задержать и отправить в ноябрский ОМВД.Как оказалось, напавший на стража порядка, гражданин имеет не одну судимость. По отношению к рецидивисту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Свою вину задержанный полностью признает.