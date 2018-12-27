Избитая Маратом Башаровым супруга попала в больницу





Родственник Шевырковой отметил, что Башаров не раз избивал его сестру. В минувшем году жену знаменитости госпитализировали с травмой руки, но она упорно характеризовала мужа как примерного семьянина и любящего отца. О рукоприкладстве кинозвезды его супруга запрещала упоминать и своим родственникам, надеясь на его исправление.После последней госпитализации Шевырковой с обвинениями против Башарова выступил ее брат. Это не первое заявление подобного характера против актера. Согласно слухам, знаменитость избивал всех своих бывших возлюбленных. Предыдущую его супругу Екатерину Архарову госпитализировали с травмой мозга и переломом переносицы.