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Избитая Маратом Башаровым супруга попала в больницу

Марат Башаров сломал нос своей жене Елизавете Шевырковой, после чего она оказалась в больнице. С таким заявлением выступил брат супруги известного актера Федор.
Избитая Маратом Башаровым супруга попала в больницу

Родственник Шевырковой отметил, что Башаров не раз избивал его сестру. В минувшем году жену знаменитости госпитализировали с травмой руки, но она упорно характеризовала мужа как примерного семьянина и любящего отца. О рукоприкладстве кинозвезды его супруга запрещала упоминать и своим родственникам, надеясь на его исправление.
Избитая Маратом Башаровым супруга попала в больницу

После последней госпитализации Шевырковой с обвинениями против Башарова выступил ее брат. Это не первое заявление подобного характера против актера. Согласно слухам, знаменитость избивал всех своих бывших возлюбленных. Предыдущую его супругу Екатерину Архарову госпитализировали с травмой мозга и переломом переносицы.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:14

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