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До проекта «Дом-2» мама Алены и Ольги Рапунцель – Татьяна Владимировна зарабатывала 15 тысяч рублей

В социальных сетях появилась информация, сколько до прихода на реалити-шоу «Дом-2» зарабатывала родительница Алены Савкиной и Ольги Рапунцель – Татьяна Владимировна Григоревская.

Не секрет, что Ольга и Дмитрий Дмитренко довольно часто говорят о том, что хотят покинуть проект. Впрочем, молодые родители еще ни разу не переходили от слов к действиям. А все из-за матери Рапунцелей, которая буквально умоляла дочь и зятя не горячиться и остаться в Периметре.

До проекта «Дом-2» мама Алены и Ольги Рапунцель – Татьяна Владимировна зарабатывала 15 тысяч рублей

И вот считанные часы назад стало известно, почему Татьяна Владимировна не хотела, чтобы ее наследницы уходили из «Дома-2». Дело в том, что телебабушка хорошо понимает, что если шоу покинут ее дочери, вслед за ними должна будет уйти и она.

По словам близкой подруги Григорьевской, мама Рапунцелей никогда не хотела возвращаться во Владивосток. И даже мольбы беременной младшей дочери не могли ее переубедить уйти за ворота. Причиной этому является заработная плата, которую Татьяна Владимировна получает на реалити-шоу, так как она в 10 раз превышает зарплату, которую она получала вне Периметра.

До проекта «Дом-2» мама Алены и Ольги Рапунцель – Татьяна Владимировна зарабатывала 15 тысяч рублей

Как стало известно, в своем родном городе женщина работала продавцом на рынке, где зарабатывала в месяц не больше 15 тысяч рублей, в то время, как на «Доме-2» ее заработная плата составляет 150 тысяч рублей.

Также знакомая «брендового» семейства подчеркнула, что Татьяна Владимировна ей сама лично говорила о том, что намерена оставаться на проекте до тех пор, пока ее не выгонят.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:06

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