АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые популярные российские звезды шоу-бизнеса в Instagram
EUR 78.52 USD 68.89
Курс валют на 27.12.2018

Промсвязьбанк сообщил об открытии первого офиса для военнослужащих и сотрудников ОПК

В Промсвязьбанке приступили к реализации проекта, предусматривающего развитие региональной сети для ОПК, а также для взаимодействия с силовыми ведомствами. Руководители финансового предприятия открыли первый офис для военнослужащих.
Промсвязьбанк сообщил об открытии первого офиса для военнослужащих и сотрудников ОПК

По данным Промсвязьбанка, отделение начнет функционировать в моногороде под названием Чебаркуль по улице Ленина,48. Небольшие офисы в дальнейшем откроются в населенных пунктах, где проживают до 50 тысяч человек. Руководители организации планируют привлечь к сотрудничеству около 100 тысяч клиентов. В этот список входят сотрудники ОПК, военнослужащие, пенсионеры и их родственники. Появившиеся сведения подтвердил Артем Окороков, занимающий пост вице-президента компании. В маленьких поселках нецелесообразно открывать офисы универсального и крупного формата.

В Промсвязьбанке намерены запустить работу отделений в Наро-Фоминске, Балтийске и других городах. Пользователи получат возможность ознакомиться со всеми услугами, включая рефинансирование ипотеки или же оформление заявок на получение займа. В мини-офисах установят банкоматы. На сегодняшний день финансовое предприятие обслуживает клиентов в 62 российских регионах.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 11:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жители США обнаружили похожего на ходячее дерево
Ксения Бородина в Instagram опубликовала снимок с
У звезды «Дома-2» Елизаветы Триандафилиди
Лолита заявила, что для нее Крым — это Украина
Власти Украины заявили о захвате почти всей
Обманутый вкладчик "Кэшбери" верит, что Николай
Отец звезды «Дома-2» Марго Овсянниковой
Пьяный житель Ноябрьска напал на сотрудника ДПС в
В Сети озвучили верные признаки скорого
Промсвязьбанк сообщил об открытии первого офиса
Избитая Маратом Башаровым супруга попала в
Екатерина Андреева уговорила Юлию Барановскую
До проекта «Дом-2» мама Алены и Ольги Рапунцель –
В Сети выложили фото обновленного кроссовера
Иосиф Пригожин объяснил, почему Филиппа Киркорова
Уфолог показал два инопланетных лица на
В Хабаровском крае в пожаре погибли мать и трое
Победитель проекта «Замуж за Бузову»Денис Лебедев
Певица Жасмин рассказала о терзаниях Аллы
Над вторым по величине аэропортом Лондона зависла
Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать
В России появился бюджетный смартфон Fly Life
Мария Шумакова рассказала о причинах страха
Гоша Куценко начал терять подписчиков после
В Австралии мужчина чуть не умер после подарка
Сергей Лазарев и его мама побывали на новом
Звезды «Дома-2» Андрей Черкасов и Кристина Ослина
Рождественские колядки приводят к стрессу - Ученые
Иван Охлобыстин поздравил россиян с наступающим
В России с Нового года автомобильные бренды
Просмотреть все новости