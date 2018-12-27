Промсвязьбанк сообщил об открытии первого офиса для военнослужащих и сотрудников ОПК





По данным Промсвязьбанка, отделение начнет функционировать в моногороде под названием Чебаркуль по улице Ленина,48. Небольшие офисы в дальнейшем откроются в населенных пунктах, где проживают до 50 тысяч человек. Руководители организации планируют привлечь к сотрудничеству около 100 тысяч клиентов. В этот список входят сотрудники ОПК, военнослужащие, пенсионеры и их родственники. Появившиеся сведения подтвердил Артем Окороков, занимающий пост вице-президента компании. В маленьких поселках нецелесообразно открывать офисы универсального и крупного формата.В Промсвязьбанке намерены запустить работу отделений в Наро-Фоминске, Балтийске и других городах. Пользователи получат возможность ознакомиться со всеми услугами, включая рефинансирование ипотеки или же оформление заявок на получение займа. В мини-офисах установят банкоматы. На сегодняшний день финансовое предприятие обслуживает клиентов в 62 российских регионах.