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Эксперты приблизились к пониманию принципов работы памяти

Специалисты много лет пытаются понять принцип работы памяти человека. Приблизиться к разгадке данного механизма удалось исследователям из Сан-Диего, выделивших несколько видов запоминания.
Эксперты приблизились к пониманию принципов работы памяти

За факты и события, происходящие в настоящий период, ответственна декларативная память. Они фильтруются по принципу важности и сохраняются на непродолжительное время. Как выяснили эксперты, гиппокамп способен контролировать память лишь частично, но в случае его повреждения у человека могут появиться трудности с воспроизведением событий.

Более ранние исследования показали возникновение проблем с декларативной памятью при дефектах медиальной височной доли. Запоминание информации о минувших событиях напрямую связаны с гиппокампом, поэтому данная особенность мозга подвержена опасности больше всего при выходе его из строя.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:16

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