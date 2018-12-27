Эксперты приблизились к пониманию принципов работы памяти
Специалисты много лет пытаются понять принцип работы памяти человека. Приблизиться к разгадке данного механизма удалось исследователям из Сан-Диего, выделивших несколько видов запоминания.
За факты и события, происходящие в настоящий период, ответственна декларативная память. Они фильтруются по принципу важности и сохраняются на непродолжительное время. Как выяснили эксперты, гиппокамп способен контролировать память лишь частично, но в случае его повреждения у человека могут появиться трудности с воспроизведением событий.
Более ранние исследования показали возникновение проблем с декларативной памятью при дефектах медиальной височной доли. Запоминание информации о минувших событиях напрямую связаны с гиппокампом, поэтому данная особенность мозга подвержена опасности больше всего при выходе его из строя.
За факты и события, происходящие в настоящий период, ответственна декларативная память. Они фильтруются по принципу важности и сохраняются на непродолжительное время. Как выяснили эксперты, гиппокамп способен контролировать память лишь частично, но в случае его повреждения у человека могут появиться трудности с воспроизведением событий.
Более ранние исследования показали возникновение проблем с декларативной памятью при дефектах медиальной височной доли. Запоминание информации о минувших событиях напрямую связаны с гиппокампом, поэтому данная особенность мозга подвержена опасности больше всего при выходе его из строя.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:16