Поклонники не узнали постройневшую Елену Степаненко в Instagram





Певица Анна Семенович выложила в своем микроблоге в Сети фотографию со съемок новогоднего мюзикла «Золушка». На фотоснимке запечатлены популярные звезды России. Роль злой мачехи досталась Елене Степаненко. Артистка, недавно пережившая развод с юмористом Евгением Петросяном, заметно похорошела. Поклонники юмористки признаются, что не сразу узнали кумира среди других популярных артистов. Также фанаты отмечают, что развод пошел ей только на пользу. Это можно увидеть на фотографии, которую украшают две молодые и стройные звезды, а Елена Степаненко не уступает им во внешнем виде.На опубликованном фото видно, что в мюзикле также будут играть Анна Семенович, Анастасия Стоцкая и Николай Басков. Певицы исполнят роль сестер Золушки, а Николаю досталась роль принца. Поклонники Елены Степаненко полностью уверены в том, что развод пошел на пользу ее внешности, а бывшему супругу Евгению Петросяну остается только сожалеть о том, что упустил такую красивую женщину.