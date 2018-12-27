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В Хабаровском крае в пожаре погибли мать и трое детей

В Хабаровском крае 27 декабря в пожаре погибли мать и трое детей.ЧП случилось в поселке под названием Октябрьский, расположенном в Ванинском районе. Предположительная причина возгорания - неправильное использование электрообогревателя.

В Хабаровском крае в пожаре погибли мать и трое детей

Сотрудники службы спасения города получили тревожный сигнал в 10 часов утра. Прибыв на место инцидента пожарные увидели густые клубы дыма, валившие из окон пятиэтажки на улице Космонавтов. Они приступили к ликвидации возгорания. Соседи не пострадали, в эвакуации жильцов не было необходимости. После того, как пожар был потушен, сотрудники МЧС обнаружили без признаков жизни 25-летнюю мать и детей 2015, 2017, 2018 годов рождения. Двоих детей медики пытались реанимировать, но их усилия не принесли результата.

Предположительно, трагедия произошла из-за бытового обогревателя. Но окончательную причину инцидента должны установить правоохранители.



 
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Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:51

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