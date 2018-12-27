Победитель проекта «Замуж за Бузову»Денис Лебедев вместе с новой девушкой Аллой принял участие в свадебной фотосессии





Всем известно, что после последнего выпуска телешоу «Замуж за Бузову» главная героиня проекта призналась своим поклонникам, что Денис оказался не тем мужчиной, которого она выбрала на финале, поэтому сейчас она по-прежнему находится в поиске того «самого».Долгие два месяца Лебедев пытался вновь расположить к себе Бузову. Дарил ей цветы, писал картины, посвящал песни и стихи, однако каких-то результатов это не принесло. В итоге сыровар решил оставить все свои попытки и объявил о том, что познакомился с девушкой, которая делает его не только очень счастливым мужчиной, но и разбудила в нем ту искру, которую он так давно хотел почувствовать.На данный момент Денис довольно активно делиться у себя на страничке в Instagram свежими фотографиями с новой избранницей Аллой. Влюбленные уже даже съездили вместе на Мальдивы, а сейчас активно готовятся встречать Новый 2019 год.Несколько часов назад несостоявшийся жених Бузовой разместил в личном микроблоге в Stories несколько новых публикаций, на которых он запечатлен вместе с новой девушкой. Из публикаций становится понятно, что Лебедева и Лагутину пригласили сняться в свадебной фотосессии, чему, как видно, очень обрадовалась парочка.Нужно сказать, что новые Stories Лебедева за считанные минуты разлетелись по социальным сетям, а некоторые фолловеры даже предполагают, что сыровар и модель этими снимками хотели намекнуть на то, что намерены пожениться.