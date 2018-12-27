Власти Украины заявили о захвате почти всей «серой зоны» в Донбассе





С тех пор, как была определена безопасная зона между украинской территорией и областями подконтрольными ДНР и ЛНР, Киеву удалось освободить две трети территорий. Стоит отметить, что об аналогичных успехах в освобождении территорий ВСУ уже сообщали ранее.«Серая зона» была обозначена в рамках Второго минского соглашения, подписанного во время саммита, прошедшего в феврале 2015 года в столице Белоруссии. Такой зоной называют территорию, полностью свободную от тяжелого вооружения, которое было отведено от линии столкновения на одинаковое расстояние всеми участниками конфликта.