Власти Украины заявили о захвате почти всей «серой зоны» в Донбассе
Украинский политик заявил о почти полном освобождении «серой зоны» в Донбассе. Об успехах по захвату донбасской зоны безопасности советник президента Украины Юрий Бирюков рассказал в ток-шоу «Ситуация».
С тех пор, как была определена безопасная зона между украинской территорией и областями подконтрольными ДНР и ЛНР, Киеву удалось освободить две трети территорий. Стоит отметить, что об аналогичных успехах в освобождении территорий ВСУ уже сообщали ранее.
«Серая зона» была обозначена в рамках Второго минского соглашения, подписанного во время саммита, прошедшего в феврале 2015 года в столице Белоруссии. Такой зоной называют территорию, полностью свободную от тяжелого вооружения, которое было отведено от линии столкновения на одинаковое расстояние всеми участниками конфликта.
С тех пор, как была определена безопасная зона между украинской территорией и областями подконтрольными ДНР и ЛНР, Киеву удалось освободить две трети территорий. Стоит отметить, что об аналогичных успехах в освобождении территорий ВСУ уже сообщали ранее.
«Серая зона» была обозначена в рамках Второго минского соглашения, подписанного во время саммита, прошедшего в феврале 2015 года в столице Белоруссии. Такой зоной называют территорию, полностью свободную от тяжелого вооружения, которое было отведено от линии столкновения на одинаковое расстояние всеми участниками конфликта.
Политика
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:44