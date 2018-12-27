Екатерина Андреева уговорила Юлию Барановскую отведать экзотических насекомых

Необычные блюда знаменитости пробовали во время похода по корейскому рынку. В один из дней внимание Андреевой привлекли панцири тутовых шелкопрядов. Телеведущая отведала сама, а потом угостила подругу. Барановской понравилось экзотической лакомство, она отметила, что это очень вкусно.Андреева любит познавать новые кулинарные изыски и не понимает людей, пробующих привычные блюда, пребывая в других странах. Телезвезда уверена, в панцире шелкопряда, считающегося у корейцев деликатесом, намного больше полезного, нежели в чипсах, кока-коле и подобных продуктах. Местные жители очень любят есть это насекомое и очень обрадовались, что гостьи разделили с ними трапезу. По мнению Андреевой, лучше пожалеть о сделанном, чем об упущенной возможности.