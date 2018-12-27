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В Сети выложили фото обновленного кроссовера Haima S5

В Сети выложили снимок обновленной версии кроссовера Haima S5, который стоит за 690 000 руб. Модель получила 1.2-литровый турбированный мотор на 148 лошадиных сил. Вместе с силовым агрегатом работает семиступенчатая преселективная роботизированная коробка передач.

В Сети выложили фото обновленного кроссовера Haima S5


В авто предусматривается переднеприводная система. Раньше модель предлагали с атмосферным 1.6-литровым мотором на 122 лошадки и с полуторалитровой наддувной силовой установкой на 163 лошадки. Версия Haima S5 2019 модельного года практически ни в чём не изменилась. Опционально в авто предлагают функцию самостоятельного торможения, круговой обзор видеокамеры, усовершенствованную мультимедийную систему с возможностью интернет подключения.

Кроссовер наделили антиблокировочной тормозной системой, климатической установкой, электроручником, кнопкой запуска мотора, опцией стабилизации. В машине установлены 17-дюймовые колесные диски из легкосплавных материалов. Авто в длину составляет 4 418 мм, в ширину 1 823 мм.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:04

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