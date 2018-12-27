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В Сети озвучили верные признаки скорого расставания партнеров

В Сети появился список верных признаков, которые приводят к скорому расставанию партнеров. Озвучили их пользователи имиджборда Reddit.
В Сети озвучили верные признаки скорого расставания партнеров

На одном из веб-форумов они затронули тему отношений. По просьбе посетителя сайта юзеры начали перечислять признаки скорого расставания. Данное обсуждение 26 декабря стало самым быстрорастущим на имеджборде.

Самой популярной приметой разрыва отношений, по мнению пользователей Сети, является то, что один из партнеров прекращает попытки решить возникшие проблемы. На первое место, по одобрению посетителей веб-форума, вышел комментарий юзера под ником old_gold_mountai, который написал: «Ты в чем-то уверен, но не хочешь об этом говорить, потому что знаешь, что все превратится в неразрешимый спор». Высказывание набрало 38 тысяч лайков. Также люди называли такие признаки, как раздражение, которое вызывается любыми словами партнера, и перерастание отношений в обязанности. Многие из участников обсуждения нехорошей для будущего пары приметой назвали ситуацию, когда человек теряет интерес к общению, а также, отсутствие сексуального влечения. Однако, комментаторы старшего возраста подчеркнули, что со временем сексуальная привлекательность уходит с первой позиции отношений.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:17

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