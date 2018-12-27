Обманутый вкладчик "Кэшбери" верит, что Николай Басков вернет ему 800 тысяч рублей





Крушение известной финансовой пирамиды "Кэшбери" в 2018 году привело к массе негативных последствий со стороны вкладчиков, которые остались без денег. Так как вероятность вернуть довольно круглые суммы практически равна нулю, то некоторые вкладчики намерены обращаться за помощью не к создателям организации, а к звездам, ставшим лицом компании. Так, например, решил поступить инвалид из Анапы. Он надеется, что через суд сможет вернуть 800 тыс. рублей, и выплатить сумму придется известному исполнителю Николаю Баскову.Вкладчик Дмитрий Ружников заявил, что именно после просмотра ролика с участием артиста, где тот обещал баснословные прибыли и золотые горы, он захотел вложить деньги именно в эту финансовую пирамиду.Кроме Николая Баскова в рекламе "Кэшбери" снималась и Ольга Бузова. Но сейчас не 90-е, когда на пути к славе звезды продвигались благодаря подобным проектам и не понимали, какие последствия это может иметь в дальнейшем. Николай Басков и Ольга Бузова уже продумали план действий. Официальные представители знаменитостей уже объяснили пресс-службам, что их вина не будет доказана. Юрий Лоза решил заступиться за коллег по цеху, заявив, что никаких претензий к поп-персонам быть не должно. Однако вкладчик не отступается и намерен судиться с Николаем Басковым.