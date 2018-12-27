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Курс валют на 27.12.2018

Обманутый вкладчик "Кэшбери" верит, что Николай Басков вернет ему 800 тысяч рублей

Инвалид из Анапы вложил деньги в финансовую пирамиду "Кэшбери"после просмотра рекламы, где снялся Николай Басков. Обманутый вкладчик верит, что исполнитель вернет ему 800 тысяч рублей.

Обманутый вкладчик "Кэшбери" верит, что Николай Басков вернет ему 800 тысяч рублей

Крушение известной финансовой пирамиды "Кэшбери" в 2018 году привело к массе негативных последствий со стороны вкладчиков, которые остались без денег. Так как вероятность вернуть довольно круглые суммы практически равна нулю, то некоторые вкладчики намерены обращаться за помощью не к создателям организации, а к звездам, ставшим лицом компании. Так, например, решил поступить инвалид из Анапы. Он надеется, что через суд сможет вернуть 800 тыс. рублей, и выплатить сумму придется известному исполнителю Николаю Баскову.

Вкладчик Дмитрий Ружников заявил, что именно после просмотра ролика с участием артиста, где тот обещал баснословные прибыли и золотые горы, он захотел вложить деньги именно в эту финансовую пирамиду.
Обманутый вкладчик "Кэшбери" верит, что Николай Басков вернет ему 800 тысяч рублей

Кроме Николая Баскова в рекламе "Кэшбери" снималась и Ольга Бузова. Но сейчас не 90-е, когда на пути к славе звезды продвигались благодаря подобным проектам и не понимали, какие последствия это может иметь в дальнейшем. Николай Басков и Ольга Бузова уже продумали план действий. Официальные представители знаменитостей уже объяснили пресс-службам, что их вина не будет доказана. Юрий Лоза решил заступиться за коллег по цеху, заявив, что никаких претензий к поп-персонам быть не должно. Однако вкладчик не отступается и намерен судиться с Николаем Басковым.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:32

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