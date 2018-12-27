Над вторым по величине аэропортом Лондона зависла «летающая тарелка»





Официальная версия гласит, что аэропорт был закрыт из-за большого количества мультикоптеров, летавших в те дни над аэропортом. Сотрудники Гатвика опасались, что неизвестные лица могут устроить теракт, и поэтому распорядились закрыть комплекс.Очевидец, опубликовавший видео в Сети, явно нецеленаправленно снимал НЛО. Возможно, он даже не знал об истинной причине закрытия аэропорта, а мультикоптеры стали лишь предлогом. Уфологи подозревают, что Гатвик закрыли как раз из-за НЛО, а сотрудник аэропорта случайно запечатлел его на камеру смартфона.