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Над вторым по величине аэропортом Лондона зависла «летающая тарелка»

Над лондонским аэропортом Гатвик завис необычный НЛО, который уфологи окрестили «летающей тарелкой». Сотрудник аэропорта, когда он был закрыт на двое суток, снимал взлетную полосу, в этот момент в кадр попал дискообразный объект, имевший идеально ровную форму и светлый оттенок.
Над вторым по величине аэропортом Лондона зависла «летающая тарелка»

Официальная версия гласит, что аэропорт был закрыт из-за большого количества мультикоптеров, летавших в те дни над аэропортом. Сотрудники Гатвика опасались, что неизвестные лица могут устроить теракт, и поэтому распорядились закрыть комплекс.

Очевидец, опубликовавший видео в Сети, явно нецеленаправленно снимал НЛО. Возможно, он даже не знал об истинной причине закрытия аэропорта, а мультикоптеры стали лишь предлогом. Уфологи подозревают, что Гатвик закрыли как раз из-за НЛО, а сотрудник аэропорта случайно запечатлел его на камеру смартфона.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:36

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