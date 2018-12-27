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Певица Жасмин рассказала о терзаниях Аллы Пугачевой по поводу юбилейного концерта

Близкая подруга Аллы Пугачевой Жасмин рассказала, как долго Примадонна раздумывала над возвращением на сцену после десятилетнего перерыва. Знаменитость терзали сомнения, стоит ли готовить свой юбилейный концерт.
Певица Жасмин рассказала о терзаниях Аллы Пугачевой по поводу юбилейного концерта

Выступление Аллы Борисовны, отмечающей в следующем году 70-летие, запланировано на 17 апреля. Билеты на юбилейное шоу легендарной артистки раскупили еще в первые дни продаж, а теперь достать их можно только у перекупщиков по баснословной цене. Однако, даже ажиотаж вокруг концерта Пугачевой, не избавил ее от сомнений по поводу решения выйти на сцену.

Как рассказала Жасмин, легенда отечественной эстрады намекнула о необходимости выступить перед публикой еще в минувшем году на дне своего рождения. Примадонна понимала, что ее поклонники очень ждут этого, но она долго взвешивала все «за» и «против». Друзья поддержали инициативу и заверили, ей обязательно необходимо дать концерт.
Певица Жасмин рассказала о терзаниях Аллы Пугачевой по поводу юбилейного концерта

Жасмин уверена, Алла Борисовна, сможет порвать зал. Пугачева в прекрасной физической и моральной форме, она готова к выступлению. Коллега и подруга знаменитой певицы уже получила приглашение на юбилейное шоу и готовит презент для будущей именинницы. Скорее всего, Жасмин подарит ей красивую сумочку.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:43

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