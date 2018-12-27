Певица Жасмин рассказала о терзаниях Аллы Пугачевой по поводу юбилейного концерта





Выступление Аллы Борисовны, отмечающей в следующем году 70-летие, запланировано на 17 апреля. Билеты на юбилейное шоу легендарной артистки раскупили еще в первые дни продаж, а теперь достать их можно только у перекупщиков по баснословной цене. Однако, даже ажиотаж вокруг концерта Пугачевой, не избавил ее от сомнений по поводу решения выйти на сцену.Как рассказала Жасмин, легенда отечественной эстрады намекнула о необходимости выступить перед публикой еще в минувшем году на дне своего рождения. Примадонна понимала, что ее поклонники очень ждут этого, но она долго взвешивала все «за» и «против». Друзья поддержали инициативу и заверили, ей обязательно необходимо дать концерт.Жасмин уверена, Алла Борисовна, сможет порвать зал. Пугачева в прекрасной физической и моральной форме, она готова к выступлению. Коллега и подруга знаменитой певицы уже получила приглашение на юбилейное шоу и готовит презент для будущей именинницы. Скорее всего, Жасмин подарит ей красивую сумочку.