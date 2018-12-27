Гоша Куценко начал терять подписчиков после съемок с Ольгой Бузовой

«Куценко, Вы что творите? Вас так любят или теперь нужно говорить по-другому.. любили! Очень разочаровали меня! Отписываюсь!» - продолжают писать подписчики российского актера под видеороликом с шоу «Бородина против Бузовой.

Артист презентовал свою композицию под названием «Ольга», которую в пух и прах раскритиковали интернет-пользователи, заявившие, что Куценко не должен был представлять песню на таком скандальном проекте, как «Бородина против Бузовой».Не секрет, что Гоша снимался в последнем сезоне телесериала «Ольга» с главной героиней Яной Трояновой. Для ленты Куценко даже написал специальную песню, которая получила одноименное название с сериалом. А на днях актер появился с этим хитом на телешоу телеканала «ТНТ», где одной из самых главных ведущих выступает Ольга Бузова.Конечно же, он поспешил поделиться со своими поклонниками такой новостью. Куценко разместил у себя на страничке новый видеоролик, под которым заявил, что все дороги рано или поздно, но все-таки приводят на «Дом-2». На записи артист исполняет песню «Ольга, веселиться и кружится в танце с Бузовой.Нужно сказать, что поступок Куценко удивил очень многих его подписчиков, которые один за другим принялись буквально накидываться на Гошу и критиковать не только его съемки с Бузовой, но и даже саму песню.