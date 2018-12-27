АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые популярные российские звезды шоу-бизнеса в Instagram
EUR 78.52 USD 68.89
Курс валют на 27.12.2018

Гоша Куценко начал терять подписчиков после съемок с Ольгой Бузовой

Известный российский актер Гоша Куценко появился в телешоу «Бородина против Бузовой», после чего начала терять поклонников.

Артист презентовал свою композицию под названием «Ольга», которую в пух и прах раскритиковали интернет-пользователи, заявившие, что Куценко не должен был представлять песню на таком скандальном проекте, как «Бородина против Бузовой».

Гоша Куценко начал терять подписчиков после съемок с Ольгой Бузовой

Не секрет, что Гоша снимался в последнем сезоне телесериала «Ольга» с главной героиней Яной Трояновой. Для ленты Куценко даже написал специальную песню, которая получила одноименное название с сериалом. А на днях актер появился с этим хитом на телешоу телеканала «ТНТ», где одной из самых главных ведущих выступает Ольга Бузова.

Конечно же, он поспешил поделиться со своими поклонниками такой новостью. Куценко разместил у себя на страничке новый видеоролик, под которым заявил, что все дороги рано или поздно, но все-таки приводят на «Дом-2». На записи артист исполняет песню «Ольга, веселиться и кружится в танце с Бузовой.

Гоша Куценко начал терять подписчиков после съемок с Ольгой Бузовой

Нужно сказать, что поступок Куценко удивил очень многих его подписчиков, которые один за другим принялись буквально накидываться на Гошу и критиковать не только его съемки с Бузовой, но и даже саму песню.

«Куценко, Вы что творите? Вас так любят или теперь нужно говорить по-другому.. любили! Очень разочаровали меня! Отписываюсь!» - продолжают писать подписчики российского актера под видеороликом с шоу «Бородина против Бузовой.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России появился бюджетный смартфон Fly Life
Мария Шумакова рассказала о причинах страха
Гоша Куценко начал терять подписчиков после
В Австралии мужчина чуть не умер после подарка
Сергей Лазарев и его мама побывали на новом
Звезды «Дома-2» Андрей Черкасов и Кристина Ослина
Рождественские колядки приводят к стрессу - Ученые
Иван Охлобыстин поздравил россиян с наступающим
В России с Нового года автомобильные бренды
Михаил Боярский: «Я женился по глупости»
Поисковик «Яндекса» перестал выдавать ссылки на
Министерство труда назвало попадающие под
Установлены причины развития «буйного» лунатизма
Эксперт развеял мифы, что Volkswagen Polo
Первенец Меган Маркл и принца Гарри появится на
Анфиса Чехова опять пожаловалась на пропажу в
Юлия Ковальчук думает о второй беременности
Виктория Боня в смелом платье пришла на программу
Ушел из жизни актер Дмитрий Матвеев, озвучивший
Супруга Марка Горонка затеяла драку с его
Ольга Бузова показала в Instagram как запуталась
Артем Сорока опубликовал в Instagram фото
Нейросеть прогнозирует место совершения
Звезда «Дома-2» Елена Баранова заявила, что
Влад Кадони станет ведущим на свадьбе звезд
Ольга Бузова оставила комментарий под снимком
Поклонники Алсу остались в восторге от голоса её
Мария Погребняк набрала вес, отдыхая на Мальдивах
Два самых старых человека в мире согласно книге
Компания Genesis увеличила продажи автомобилей в
Просмотреть все новости