Иосиф Пригожин объяснил, почему Филиппа Киркорова назвали музыкантом года, а его супругу Валерию - нет
Известный продюсер Иосиф Пригожин недавно объяснил, почему россияне Филиппа Киркорова назвали музыкантом года, а его супругу Валерию - нет. Он отметил, что такие звезды как Валерия, держаться в стороне от скандалов. Именно поэтому их творчество менее заметно.
Сейчас общественность очень активно обсуждает результаты опроса ВЦИОМ. Согласно последнему, граждане РФ признали лучшими музыкантами Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Дениса Мацуева. Иосиф Пригожин поделился своим мнением на этот счёт. Российский продюсер заявил, что Филипп Киркоров вполне достойно получил звание музыканта года.
По словам Иосифа Пригожина, король отечественного шоу-бизнеса всегда умел обратить на себя внимание. Супруг певицы Валерии назвал Киркорова настоящим пахарем, посвящающим творчеству 24 часа в сутки.
По той же причине, уверен Иосиф Пригожин, в рейтинге оказались и Примадонна, и "народный" музыкант Сергей Шнуров, и Николай Басков.
Валерия в список не попала, так как является человеком интеллигентным и не переходит грань дозволенного, оставаясь светлой личностью, - подвел итог знаменитый супруг исполнительницы.
Сейчас общественность очень активно обсуждает результаты опроса ВЦИОМ. Согласно последнему, граждане РФ признали лучшими музыкантами Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Дениса Мацуева. Иосиф Пригожин поделился своим мнением на этот счёт. Российский продюсер заявил, что Филипп Киркоров вполне достойно получил звание музыканта года.
По словам Иосифа Пригожина, король отечественного шоу-бизнеса всегда умел обратить на себя внимание. Супруг певицы Валерии назвал Киркорова настоящим пахарем, посвящающим творчеству 24 часа в сутки.
По той же причине, уверен Иосиф Пригожин, в рейтинге оказались и Примадонна, и "народный" музыкант Сергей Шнуров, и Николай Басков.
Валерия в список не попала, так как является человеком интеллигентным и не переходит грань дозволенного, оставаясь светлой личностью, - подвел итог знаменитый супруг исполнительницы.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:00