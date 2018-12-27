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Иосиф Пригожин объяснил, почему Филиппа Киркорова назвали музыкантом года, а его супругу Валерию - нет

Известный продюсер Иосиф Пригожин недавно объяснил, почему россияне Филиппа Киркорова назвали музыкантом года, а его супругу Валерию - нет. Он отметил, что такие звезды как Валерия, держаться в стороне от скандалов. Именно поэтому их творчество менее заметно.

Иосиф Пригожин объяснил, почему Филиппа Киркорова назвали музыкантом года, а его супругу Валерию - нет

Сейчас общественность очень активно обсуждает результаты опроса ВЦИОМ. Согласно последнему, граждане РФ признали лучшими музыкантами Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Дениса Мацуева. Иосиф Пригожин поделился своим мнением на этот счёт. Российский продюсер заявил, что Филипп Киркоров вполне достойно получил звание музыканта года.
Иосиф Пригожин объяснил, почему Филиппа Киркорова назвали музыкантом года, а его супругу Валерию - нет

По словам Иосифа Пригожина, король отечественного шоу-бизнеса всегда умел обратить на себя внимание. Супруг певицы Валерии назвал Киркорова настоящим пахарем, посвящающим творчеству 24 часа в сутки.
По той же причине, уверен Иосиф Пригожин, в рейтинге оказались и Примадонна, и "народный" музыкант Сергей Шнуров, и Николай Басков.

Валерия в список не попала, так как является человеком интеллигентным и не переходит грань дозволенного, оставаясь светлой личностью, - подвел итог знаменитый супруг исполнительницы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:00

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