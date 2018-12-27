Иосиф Пригожин объяснил, почему Филиппа Киркорова назвали музыкантом года, а его супругу Валерию - нет





Сейчас общественность очень активно обсуждает результаты опроса ВЦИОМ. Согласно последнему, граждане РФ признали лучшими музыкантами Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Дениса Мацуева. Иосиф Пригожин поделился своим мнением на этот счёт. Российский продюсер заявил, что Филипп Киркоров вполне достойно получил звание музыканта года.По словам Иосифа Пригожина, король отечественного шоу-бизнеса всегда умел обратить на себя внимание. Супруг певицы Валерии назвал Киркорова настоящим пахарем, посвящающим творчеству 24 часа в сутки.По той же причине, уверен Иосиф Пригожин, в рейтинге оказались и Примадонна, и "народный" музыкант Сергей Шнуров, и Николай Басков.Валерия в список не попала, так как является человеком интеллигентным и не переходит грань дозволенного, оставаясь светлой личностью, - подвел итог знаменитый супруг исполнительницы.