Звезды «Дома-2» Андрей Черкасов и Кристина Ослина отправились в свадебное путешествие в Европу
Бывший участники реалити-шоу «Дом-2», а теперь и супружеская пара – Андрей Черкасов и Кристина Ослина отправились наслаждаться видами Европы.
Буквально на днях Андрей и Кристна признались, что расписались еще две недели назад и теперь их смело можно назвать – «семейством Черкасовых».
Почему влюбленные решили скрыть тот факт, что уже являются мужем и женой, до сих пор не понятно. Вполне возможно, что телезнаменитости хотели сделать объявление именно в новогоднем выпуске «Дома-2». Во всяком случае, в этом уверены многие телезрители.
Вчера Черкасов и Ослина сообщили поклонникам в личных микроблогах, что сейчас улетели в свадебное путешествие в Европу, откуда они уже принялись активно делиться новыми фотографиями, видеороликами и Stories.
Наш портал уже писал, что саму свадьбу Андрей и Кристина запланировали на 1 июня 2019 года. По словам супругов, они решили расписаться именно в этом году, так как очень хотели порадовать своих мам, которые с нетерпением ждали от своих детей такого серьезного решения.
Так как у Андрея и Кристины это первый брак, многие их фанаты надеяться, что звезды «Дома-2» смогут сохранить свою семью и станут настоящим примером для многих парочек реалити-шоу. К слову, свадьбу Черкасовых летом будет проводить коллега жениха – Влад Кадони.
Буквально на днях Андрей и Кристна признались, что расписались еще две недели назад и теперь их смело можно назвать – «семейством Черкасовых».
Почему влюбленные решили скрыть тот факт, что уже являются мужем и женой, до сих пор не понятно. Вполне возможно, что телезнаменитости хотели сделать объявление именно в новогоднем выпуске «Дома-2». Во всяком случае, в этом уверены многие телезрители.
Вчера Черкасов и Ослина сообщили поклонникам в личных микроблогах, что сейчас улетели в свадебное путешествие в Европу, откуда они уже принялись активно делиться новыми фотографиями, видеороликами и Stories.
Наш портал уже писал, что саму свадьбу Андрей и Кристина запланировали на 1 июня 2019 года. По словам супругов, они решили расписаться именно в этом году, так как очень хотели порадовать своих мам, которые с нетерпением ждали от своих детей такого серьезного решения.
«Черкасов, неожиданно.. Вы с Кристиной очень красивая пара! Давно нужно было жениться на ней! Поздравляю!» - продолжают поздравлять Черкасова и Ослину в Сети.
Так как у Андрея и Кристины это первый брак, многие их фанаты надеяться, что звезды «Дома-2» смогут сохранить свою семью и станут настоящим примером для многих парочек реалити-шоу. К слову, свадьбу Черкасовых летом будет проводить коллега жениха – Влад Кадони.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:55