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Мария Шумакова рассказала о причинах страха мужчин перед сексом в Instagram

Звезда «Сладкой жизни» Мария Шумакова в своем Instagram-аккаунте высказалась об интимных отношениях в современном обществе. Мужчины, заметила актриса, все больше становятся неуверенными в себе, избегают серьезных связей с противоположным полом, прячутся от секса.
Мария Шумакова рассказала о причинах страха мужчин перед сексом в Instagram

Выводы Шумаковой основаны на мнении большинства ее подруг. Зачастую, как замужние, так и свободные женщины, «остаются без услады». Мужчины не перезванивают, прячась от секса. В это время дамы посещают образовательные лекции, строят карьеру. В чем кроется причина, знаменитость поинтересовалась у поклонников.

Прочитав комментарии подписчиков своего Instagram-профиля, Шумакова подытожила, что молодые люди избегают интимного контакта или продолжительных отношений, становятся неуверенными в себе и теряют активность из-за бесконечных стрессов, отсутствия полноценного отдыха, нормального питания, плохой экологии. Однако актриса считает, что здесь есть и вина женщин, привыкших главенствовать. Представительницам прекрасного пола следует «выключить» силу и напористость, и тогда они обретут настоящего мужчину.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:08

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