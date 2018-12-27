Мария Шумакова рассказала о причинах страха мужчин перед сексом в Instagram

Выводы Шумаковой основаны на мнении большинства ее подруг. Зачастую, как замужние, так и свободные женщины, «остаются без услады». Мужчины не перезванивают, прячась от секса. В это время дамы посещают образовательные лекции, строят карьеру. В чем кроется причина, знаменитость поинтересовалась у поклонников.Прочитав комментарии подписчиков своего Instagram-профиля, Шумакова подытожила, что молодые люди избегают интимного контакта или продолжительных отношений, становятся неуверенными в себе и теряют активность из-за бесконечных стрессов, отсутствия полноценного отдыха, нормального питания, плохой экологии. Однако актриса считает, что здесь есть и вина женщин, привыкших главенствовать. Представительницам прекрасного пола следует «выключить» силу и напористость, и тогда они обретут настоящего мужчину.