Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать продукты для оливье
Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбрать продукты для салата оливье. Оказывается, к каждому ингредиенту необходим особый подход.
Сотрудники Российской системы качества провели исследования сорока известных производителей докторской колбасы. По результатам анализа удалось определить, что практически все торговые марки придерживаются санитарных норм, правильного хранения и транспортировки продукта. В проверяемых образцах не найдены бумага, ДНК грызунов или вредных микроорганизмов. Однако, исследователи подчеркивают-лучшая колбаса упакована в натуральную оболочку. Эксперты советуют: выбирая картофель, присмотритесь к внешнему виду клубня. Он должен быть целым и сухим. Кожура на клубне имеет желтый оттенок без каких-либо коричневых пятен. У картофеля должны отсутствовать повреждения, нанесенные различными насекомыми. По словам заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой, допускается картофель с небольшими светло-зелеными пятнами или с механическими повреждениями.
Исследуя консервированный горошек эксперты провели анализ 55 торговых марок, проверяя их по 124 параметрам. Они не установили каких-либо нарушений по безопасности. Специалисты советуют выбирать летний горошек, запечатанный с мая по июль, так как вкусовые качества у него намного лучше, чем у горошка, консервированного в другие месяца. Представители Роскачества проверили 48 образцов маринованных огурцов от ведущих производителей. Изучение продукта прошло по 29 параметрам. Вкус и запах у маринованных огурцов должен иметь кислинку с ароматом пряных приправ. Для заправки популярного новогоднего салата оливье необходимо правильно подобрать майонез. Соус должен содержать яйца и растительное масло. Специалисты утверждают, что масло может быть любым. Подчеркнем, что майонез, в состав которого входят только натуральные продукты, имеет срок хранения не больше двух недель.
Сотрудники Российской системы качества провели исследования сорока известных производителей докторской колбасы. По результатам анализа удалось определить, что практически все торговые марки придерживаются санитарных норм, правильного хранения и транспортировки продукта. В проверяемых образцах не найдены бумага, ДНК грызунов или вредных микроорганизмов. Однако, исследователи подчеркивают-лучшая колбаса упакована в натуральную оболочку. Эксперты советуют: выбирая картофель, присмотритесь к внешнему виду клубня. Он должен быть целым и сухим. Кожура на клубне имеет желтый оттенок без каких-либо коричневых пятен. У картофеля должны отсутствовать повреждения, нанесенные различными насекомыми. По словам заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой, допускается картофель с небольшими светло-зелеными пятнами или с механическими повреждениями.
Исследуя консервированный горошек эксперты провели анализ 55 торговых марок, проверяя их по 124 параметрам. Они не установили каких-либо нарушений по безопасности. Специалисты советуют выбирать летний горошек, запечатанный с мая по июль, так как вкусовые качества у него намного лучше, чем у горошка, консервированного в другие месяца. Представители Роскачества проверили 48 образцов маринованных огурцов от ведущих производителей. Изучение продукта прошло по 29 параметрам. Вкус и запах у маринованных огурцов должен иметь кислинку с ароматом пряных приправ. Для заправки популярного новогоднего салата оливье необходимо правильно подобрать майонез. Соус должен содержать яйца и растительное масло. Специалисты утверждают, что масло может быть любым. Подчеркнем, что майонез, в состав которого входят только натуральные продукты, имеет срок хранения не больше двух недель.
Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:27