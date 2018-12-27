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Сергей Лазарев и его мама побывали на новом концерте Филиппа Киркорова

Сергей Лазарев рассказал в Instagram, как вместе с мамой побывал на новом концерте Филиппа Киркорова "Я+R". Родственница артиста оказалась большой поклонницей звезды российской поп-эстрады.
Сергей Лазарев и его мама побывали на новом концерте Филиппа Киркорова

Лазарев показал на своей странице в соцсети несколько кадров из нового шоу Киркорова, на которое они с матерью пришли взглянуть. От концерта зрители остались в восторге, признавшись, что в зале царил настоящий аншлаг.

Исполнитель сам вышел на сцену, чтобы вручить коллеге цветы и поблагодарить за великолепное выступление. Мать Лазарева также оказалась большой поклонницей "поп-короля", а на шоу собиралась под его песню "Цвет настроения синий".

"Вчера мы всей семьёй ходили на премьеру Филиппа Киркорова "Я+R" (Я и Второе Я) в "Олимпийском"! Мы получили массу впечатлений! Я поздравляю дорогого друга с премьерой!" - подписал снимки Лазарев.

Отметим, что с шоу "Я" Киркоров гастролировал по России и странам зарубежья 3 года подряд. Недавно артист внёс изменения в программу, устроив премьеру в спортивном комплексе "Олимпийский".



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:00

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