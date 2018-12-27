Сергей Лазарев и его мама побывали на новом концерте Филиппа Киркорова

"Вчера мы всей семьёй ходили на премьеру Филиппа Киркорова "Я+R" (Я и Второе Я) в "Олимпийском"! Мы получили массу впечатлений! Я поздравляю дорогого друга с премьерой!" - подписал снимки Лазарев.

Лазарев показал на своей странице в соцсети несколько кадров из нового шоу Киркорова, на которое они с матерью пришли взглянуть. От концерта зрители остались в восторге, признавшись, что в зале царил настоящий аншлаг.Исполнитель сам вышел на сцену, чтобы вручить коллеге цветы и поблагодарить за великолепное выступление. Мать Лазарева также оказалась большой поклонницей "поп-короля", а на шоу собиралась под его песню "Цвет настроения синий".Отметим, что с шоу "Я" Киркоров гастролировал по России и странам зарубежья 3 года подряд. Недавно артист внёс изменения в программу, устроив премьеру в спортивном комплексе "Олимпийский".