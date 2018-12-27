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В Австралии мужчина чуть не умер после подарка дочери из-за яда осьминогов в ракушках

Австралийская девочка подарила своему отцу ракушки, найденные в водах Тихого океана. Однако в них оказались смертоносные осьминоги, которые чуть не погубили своим ядом мужчину.

В Австралии мужчина чуть не умер после подарка дочери из-за яда осьминогов в ракушках


Ныряя в океане, девочка достала две раковины, которые имели причудливую форму. Она подарила их своему отцу. Он положил подарки в карманы шорт. Дома мужчина обнаружил, что в ракушках находились синекольчатые осьминоги. Это одно из самых ядовитых животных на Земле. Один экземпляр вывалился австралийцу на руку, когда он промывал ракушки. Другой осьминог находился в кармане шорт мужчины. Австралиец начал искать информацию о данных существах в интернете, выяснив, что их укусы являются безболезненными. Человек может даже не догадываться, что его укусили особи, а потом умереть через несколько минут. Семья вызвала скорую помощь. Мужчину забрали в медицинское учреждение. Вследствие контакта с щупальцами данного моллюска на ноге австралийца возникла небольшая сыпь. Но его жизнь была в безопасности.

Синекольчатые осьминоги отличаются очень агрессивным характером. Если осьминогов потревожить, они могут напасть на существ любого размера. Кусая свою жертву, осьминоги впрыскивают в рану очень ядовитую слюну. На сегодняшний день не существует антидотов к их яду.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:03

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