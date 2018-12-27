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Иван Охлобыстин поздравил россиян с наступающим Новым годом

Иван Охлобыстин в преддверии Нового года поздравил россиян с предстоящими праздниками. Известный актер пожелал соотечественникам, чтобы им удалось испытать чувства из детства, переполняющие счастьем.
Иван Охлобыстин поздравил россиян с наступающим Новым годом

Уходящий 2018-й для Охлобыстина стал очередным удачным годом в карьере. Актер издал авторскую книгу «Запах фиалки» и сыграл главного героя в картине Михаила Расходникова «Временные трудности».
Иван Охлобыстин поздравил россиян с наступающим Новым годом

По словам знаменитости, его семья особо готовится к празднованию Нового года, начиная его с литургии и причастия. Такие моменты, признается Охлобыстин, переносят в детство, когда душу переполняют чувства, заставляющие задыхаться от счастья. Актер пожелал всем россиянам пережить в праздничные дни подобные эмоции.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:43

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