Иван Охлобыстин поздравил россиян с наступающим Новым годом





Уходящий 2018-й для Охлобыстина стал очередным удачным годом в карьере. Актер издал авторскую книгу «Запах фиалки» и сыграл главного героя в картине Михаила Расходникова «Временные трудности».По словам знаменитости, его семья особо готовится к празднованию Нового года, начиная его с литургии и причастия. Такие моменты, признается Охлобыстин, переносят в детство, когда душу переполняют чувства, заставляющие задыхаться от счастья. Актер пожелал всем россиянам пережить в праздничные дни подобные эмоции.