В России с Нового года автомобильные бренды повысят цены





Руководство Mitsubishi сообщило о повышении расценок на 25 000 – 50 000 рублей (+2%). Осаму Иваба, являющийся президентом компании, сообщил, что причиной является увеличение НДС. Представители отечественного бренда «АвтоВАЗа» сообщают об увеличении расценок на все модели. При этом цены были скорректированы «по минимуму». В текущем году подорожают все модели Nissan примерно на 1,7%. Марки Hyundai и Audi станут дороже на 2%. Продукция Mercedes повысится в цене на 1-3%. Бренд Volvo поднимет цены на 1,9%.По мнению экспертов, вследствие увеличения расценок автомобильный рынок в начале будущего года может уйти в минус, но пока реализации увеличатся на 6–7%.