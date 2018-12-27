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В России с Нового года автомобильные бренды повысят цены

Ряд автомобильных брендов заявили о том, что с 1 января текущего года будут повышены цены на авто вследствие запланированного роста НДС с 18% до 20%. В новом году станут дороже авто марок Mitsubishi, Nissan, а также «АвтоВАЗа».

В России с Нового года автомобильные бренды повысят цены


Руководство Mitsubishi сообщило о повышении расценок на 25 000 – 50 000 рублей (+2%). Осаму Иваба, являющийся президентом компании, сообщил, что причиной является увеличение НДС. Представители отечественного бренда «АвтоВАЗа» сообщают об увеличении расценок на все модели. При этом цены были скорректированы «по минимуму». В текущем году подорожают все модели Nissan примерно на 1,7%. Марки Hyundai и Audi станут дороже на 2%. Продукция Mercedes повысится в цене на 1-3%. Бренд Volvo поднимет цены на 1,9%.

По мнению экспертов, вследствие увеличения расценок автомобильный рынок в начале будущего года может уйти в минус, но пока реализации увеличатся на 6–7%.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:38

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