Михаил Боярский: «Я женился по глупости»





Боярский очень боялся потерять свободу, поэтому, как безумный противился свадьбе, однако его тянула к возлюбленной какая-то «осознанная необходимость». По мнению актера, ему намного легче жилось бы без штампа в паспорте, так как имелась бы хоть небольшая «лазейка».Свадьбу кинозвезда сравнивает с армейской присягой, которую не каждый солдат произносить с удовольствием, а делает это, потому что «так надо». Боярский с умилением может рассматривать снимки невесты и жениха, но не видит в них душевности. Сам он стеснялся после свадьбы фотографироваться с женой у памятника Петру I, молодожены выпили в ресторане по рюмке коньяка и пошли на репетицию. В последнее время, заявил известный актер, он вообще стал жалеть, что женился на Луппиан, но она для него всегда оставалась и остается единственной избранницей.