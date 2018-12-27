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Михаил Боярский: «Я женился по глупости»

Недавно Михаил Боярский отметил 68-летие. Известный актер 40 лет прожил в браке с актрисой Ларисой Луппиан, воспитав с ней двух детей. Однако знаменитость признался, что женился «по глупости».
Михаил Боярский: «Я женился по глупости»

Боярский очень боялся потерять свободу, поэтому, как безумный противился свадьбе, однако его тянула к возлюбленной какая-то «осознанная необходимость». По мнению актера, ему намного легче жилось бы без штампа в паспорте, так как имелась бы хоть небольшая «лазейка».
Михаил Боярский: «Я женился по глупости»

Свадьбу кинозвезда сравнивает с армейской присягой, которую не каждый солдат произносить с удовольствием, а делает это, потому что «так надо». Боярский с умилением может рассматривать снимки невесты и жениха, но не видит в них душевности. Сам он стеснялся после свадьбы фотографироваться с женой у памятника Петру I, молодожены выпили в ресторане по рюмке коньяка и пошли на репетицию. В последнее время, заявил известный актер, он вообще стал жалеть, что женился на Луппиан, но она для него всегда оставалась и остается единственной избранницей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:27

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