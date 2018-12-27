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Министерство труда назвало попадающие под сокращение профессии в 2019 году

Министерство труда и социальной защиты назвало список профессий сотрудники которых попадут под сокращение в 2019 году. Как выяснилось, в этот раз пострадают работники таких организаций, как банки, транспортные предприятия, компании по производству электрического оборудования и машин.
Министерство труда назвало попадающие под сокращение профессии в 2019 году

Вывод Минтруда базируется на итогах опроса, который провели на 46 тысячах предприятий, насчитывающих 12 миллионов человек.
Представители Минтруда сообщили, что за первые три месяца года будут сокращены 230,8 тысяч работников, основная часть которых трудоустроена в городах Москва и Санкт-Петербург. Однако, Минтруд подчеркнул, что число сокращенных возможно уменьшить за счет положительных изменений внутри организации. Для этого необходимо не только сохранить весь штат, а и увеличить. По предположениям, каждый четвертый работодатель в России начнет новый год с увольнения.

В 2018 году под сокращение попали представители таких профессий, как бухгалтер, оператор call-центра, модератор, юрист, специалист по страхованию и оператор ввода информации.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:14

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