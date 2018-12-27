Эксперт развеял мифы, что Volkswagen Polo является «рухлядью»





Отмечается, что Polo представляет собой самое популярное авто среди водителей столичного такси. Популярней этой версии является только корейские автомобили Kia Rio, а также Hyundai Solaris. Из этого следует, что у модели практически отсутствуют проблемы. Ряд автовладельцев при этом жалуются на плохое качество наносимого лакокрасочного покрытия. Оно держится на авто не особо долго. Причиной появления сколов является пробег или повреждение. На многих авто запотевают передние фары. Для их замены придётся выложить не слишком большую сумму денег.По словам эксперта, мифы о разваливающемся автомобиле могли появиться после работы авто в режиме такси, при этом размер его пробега был принудительно уменьшен. Вследствие того, что покупатель не смог этого определить, вся вина была переложена на производителя.