Ушел из жизни актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне, Дизеля и Гибсона





В последних словах к Дмитрию Матвееву Хартулари отметил, что ему будет не хватать коллеги и старшего товарища. Он пожелал ему царствия Небесного и сказал, что когда-нибудь они встретятся вновь.Голос Дмитрия Матвеева прозвучал во множестве культовых фильмов. Он дублировал героев в таких картинах, как дилогия «Безумного Макса», «Хищник», «Блэйд», франшизе «Рокки» и многих других лентах. В качестве актера кино Матвеев, скорее всего, неизвестен рядовому зрителю, в основном он исполнял эпизодические роли. Снявшись в сериале «Государственная граница» в роли начальника пограничной заставы Сушенцова актера удостоили звания лауреата КГБ СССР, этой наградой отмечали деятелей в области литературы и искусства.