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Ушел из жизни актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне, Дизеля и Гибсона

На 66-м году жизни скончался актер дубляжа и кино Дмитрий Матвеев, наиболее известный по озвучке героев Вина Дизеля, Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне. О смерти актера сообщил его друг Олег Хартулари, написав об этом на своей странице в Facebook.

Ушел из жизни актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне, Дизеля и Гибсона


В последних словах к Дмитрию Матвееву Хартулари отметил, что ему будет не хватать коллеги и старшего товарища. Он пожелал ему царствия Небесного и сказал, что когда-нибудь они встретятся вновь.

Голос Дмитрия Матвеева прозвучал во множестве культовых фильмов. Он дублировал героев в таких картинах, как дилогия «Безумного Макса», «Хищник», «Блэйд», франшизе «Рокки» и многих других лентах. В качестве актера кино Матвеев, скорее всего, неизвестен рядовому зрителю, в основном он исполнял эпизодические роли. Снявшись в сериале «Государственная граница» в роли начальника пограничной заставы Сушенцова актера удостоили звания лауреата КГБ СССР, этой наградой отмечали деятелей в области литературы и искусства.



 
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Культура
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:34

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