Ольга Бузова показала в Instagram как запуталась в платье и чуть не упала
Поздно вечером Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram ролик, где она пытается грациозно дефилировать по коридору в концертном платье со шлейфом, однако «хвост» подвел певицу в последний момент, и она чуть не упала.
За треть суток видео стало очень популярным в Сети и его посмотрели уже более 1,6 млн раз.
Примечательно, что большинство комплиментов получила не сама ведущая «Дом-2», а ее наряд цвета пудры, с перьями на рукавах и длинным шлейфом.
Поклонники Ольги поблагодари «упавшую звезду» за смешное видео и отметили, что она сногсшибательна в этом платье, только немного исхудала.
Свой ролик сама Бузова назвала «ожидания и реальность», продемонстрировав как в стремлении сделать очередное сексуальное видео можно оказаться в глупом положении, например, когда шлейф платья не успевает за хозяйкой и спеленывает ее по ногам.
За треть суток видео стало очень популярным в Сети и его посмотрели уже более 1,6 млн раз.
Примечательно, что большинство комплиментов получила не сама ведущая «Дом-2», а ее наряд цвета пудры, с перьями на рукавах и длинным шлейфом.
Поклонники Ольги поблагодари «упавшую звезду» за смешное видео и отметили, что она сногсшибательна в этом платье, только немного исхудала.
Свой ролик сама Бузова назвала «ожидания и реальность», продемонстрировав как в стремлении сделать очередное сексуальное видео можно оказаться в глупом положении, например, когда шлейф платья не успевает за хозяйкой и спеленывает ее по ногам.