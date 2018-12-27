Ольга Бузова показала в Instagram как запуталась в платье и чуть не упала

За треть суток видео стало очень популярным в Сети и его посмотрели уже более 1,6 млн раз.Примечательно, что большинство комплиментов получила не сама ведущая «Дом-2», а ее наряд цвета пудры, с перьями на рукавах и длинным шлейфом.Поклонники Ольги поблагодари «упавшую звезду» за смешное видео и отметили, что она сногсшибательна в этом платье, только немного исхудала.Свой ролик сама Бузова назвала «ожидания и реальность», продемонстрировав как в стремлении сделать очередное сексуальное видео можно оказаться в глупом положении, например, когда шлейф платья не успевает за хозяйкой и спеленывает ее по ногам.